日本頂級超市QUEEN'S ISETAN社長來訪　台日談台南鮮果上架合作

▲日本QUEEN'S ISETAN社長雨宮隆一親訪台南市政府，與市長黃偉哲共商農產上架計畫。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

日本高端超市「QUEEN'S ISETAN」看好台南農產魅力，社長雨宮隆一18日率團親訪台南市政府，與市長黃偉哲面對面洽談農產品通路合作，積極爭取將更多台南優質水果進軍日本市場，雙方並預告將於7月在東京舉辦「台南頂級芒果上架活動」，以及明年共同籌辦「台南展」，深化台日農產貿易與品牌交流。

黃偉哲指出，繼去年台南愛文芒果進軍QUEEN'S ISETAN並獲得消費者喜愛後，今年日本市場對紅龍果反應熱烈，也讓台南農產在海外更具品牌價值。他表示，自己日前赴日拜會各大超市時，也特別攜帶台南金鑽鳳梨試吃，獲得滿堂彩，顯示台南果品風味已深獲日本青睞，未來市府將積極推薦更多品項上架，強化台南農產的國際能見度。

農業局長李芳林強調，此次交流不僅是對台南農業實力的肯定，更展現雙方長期合作的決心。市府將持續強化農產輔導能量，拓展對日貿易通路，讓台南成為台灣農產輸日的重要據點。

雨宮隆一社長表示，台南水果品質令人驚豔，這次實地走訪、見證水果種植過程，更感受到農民用心與土地連結。他透露，去年初次嘗試引進台南加工品，市場反應良好，因此計畫今年再度引進頂級芒果試賣，為正式長期合作鋪路。他也邀請黃偉哲市長親赴東京參加芒果上架活動，共同見證雙方友誼與合作成果。

農業局補充，去年由玉井聯興合作社生產的頂級愛文芒果成功登上QUEEN'S ISETAN通路，今年7月預計再次上架，並同步推薦其他農產加工品納入銷售行列。今日交流現場，雙方互贈鳳梨、米製品及日式點心，氣氛熱絡，象徵台日合作邁入新里程。