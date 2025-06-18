台南金鑽鳳梨進軍超商！　黃偉哲力挺「吃在地」方便又營養

▲台南金鑽鳳梨進軍全台7-ELEVEN，黃偉哲市長親自站台推薦在地鮮果。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為推廣在地優質農產、拓展國內通路，台南市政府與統一超商攜手合作，18日舉辦「台南OPEN美味萊臨」記者會，宣佈金鑽鳳梨截切鮮果盒正式進駐全台7-ELEVEN門市，限量上架1萬5千盒。

台南市長黃偉哲出席站台力推，「好東西不怕貨比貨，只怕不識貨」，邀請民眾支持在地水果，一起「吃在地、食當季」。

黃偉哲表示，台南是全台第二大鳳梨產地，關廟、歸仁、山上、新市、龍崎與新化等地皆盛產金鑽鳳梨，香甜多汁、酸中帶甜，備受國內外消費者喜愛。他指出：「外銷需要時間與資源投入，但只要國內消費者先嘗一口，就能成為忠實擁護者，農民也更安心生產好品質。」

黃偉哲市長強調，此次市府與統一超商合作，讓在地鳳梨從田間走進便利商店架上，只要走進家門旁的7-ELEVEN，就能即開即食、方便又營養，不僅為農民創造穩定收益，也讓台南水果更貼近消費者生活。

記者會現場，黃偉哲與統一超商好鄰居文教基金會董事長林啟昌聯手製作創意「鳳梨金桔三明治」，選用截切鳳梨、吐司及新化區農會出品的鳳梨金桔醬，展示台南鮮果的多元應用與市場潛力，吸引現場眾人目光。

農業局說明，此次販售的鳳梨截切鮮果盒皆為新鮮果肉切塊、即食包裝，並貼有台南市徽識別標誌，未來將視銷售狀況進一步拓展供應規模。市府也感謝統一企業投入支持地方農業，串聯產地與市場端，提升台南農產能見度與競爭力。

活動現場冠蓋雲集，包括市議員沈震東、陳怡珍、李啟維，立委陳亭妃與林俊憲服務處代表及多位議員服務處人員皆到場共襄盛舉，展現各界對在地農業的支持與肯定。