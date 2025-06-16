不擦防曬「等於醫美白做了？」　醫解答：CP值極高

▲示意圖，與本文無關。（圖／ETtoday資料照）

記者周亭瑋／綜合報導

現在很多人愛做醫美，就有網友好奇，如果平時沒擦防曬，那做的醫美療程是否還有效果？對此，網紅醫師蒼藍鴿（吳其穎）直言，每個醫美療程，其實很大一部分都是靠防曬在撐，所以日常防曬尤為重要，也是CP值極高的抗老選擇。

粉專「蒼藍鴿的醫學天地」今發文指出，有網友提問，不擦防曬，是不是等於白做醫美了，「只能說以台灣這種紫外線狀態，如果完全不擦防曬，哪怕皮秒雷射、電音波等做得多頻繁，皮膚被破壞的速度，恐追不上膠原蛋白新生的速度。」

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▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pexels）

他表示，紫外線不僅會破壞膠原蛋白，加速鬆弛；還會刺激黑色素，導致反黑與斑點復發；同時也增加敏感、泛紅風險，「簡單來說，你做的每一個醫美療程，效果很大一部分都靠防曬在撐。」

蒼藍鴿也不忘提醒，術後1-2周是關鍵期，建議使用溫和不刺激的防曬，加上帽子、口罩加強物理遮擋，不只護效果，也保皮膚安全，「總之日常擦防曬能減少肌膚破壞，是CP值極高的抗老選擇。」

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