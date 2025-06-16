桃園中路三號社宅　服務與管理全球評比奪冠

▲住都中心邱英哲執行長代表領獎。（圖／都發局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園住宅及都市更新中心以「中路三號社宅」參加「2025 FIABCI全球卓越建設獎（FIABCI World Prix d'Excellence Awards）」，榮獲「合宜住宅類」最高榮譽金獎，為本屆唯一入選並獲獎的台灣社會住宅，肯定桃園社會住宅從興建到維護管理全生命週期的用心。

▲中路三號獲全球卓越建設獎「合宜住宅類」金獎盃。（圖／都發局提供）

住都中心執行長邱英哲表示，此一殊榮不僅彰顯桃園市政府在推動社會住宅政策的前瞻視野，更體現桃園住都中心在社宅營運管理上的卓越成就。全球卓越建設獎有「建築界奧斯卡」之譽，2025年頒獎典禮於6/12日)在奈及利亞拉各斯(Lagos)舉行。評選標準涵蓋社會影響力、營運效率、創新性、環境永續及居住品質等多重面向，且參賽資格須先獲得「國家卓越建設獎」之肯定，方可角逐「全球卓越建設獎」。

▲中路三號社宅外觀。（圖／都發局提供）

「中路三號社宅」在規劃設計階段以智慧建築和綠建築為基礎，導入節能減碳技術、智慧管理系統，年均碳排放量減少約185公噸，住都中心在維管上嚴守智慧、綠能，並滾動更新社宅節能措施。在公共設施維護方面，透過BIM智慧營運數據分析平台與智慧監控系統，99%以上的設備出現異常時，管理中心可即時掌握。

此外，社宅公共空間更是周邊鄰里社區營造的核心，提供庇護工場、身心障礙者家庭支持中心、青創基地、郵局等公共服務，為社宅居民與鄰里住戶打造對話的平台。

邱英哲表示，此項榮譽不僅是對社宅環境品質的肯定，更是對桃園市社宅政策整體治理成果的國際認證。桃園市已完工入住社宅共14處、4,374戶，預計至119年完工達35處、超過10,000戶。