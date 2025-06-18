最新罷免民調北市4藍委危險　黃揚明揪3問題：問卷僅88人回答贊成

▲鏡新聞北市5藍委罷免民調。（圖／鏡新聞民調提供，下同）

記者郭運興／台北報導

鏡新聞17日公布最新罷免民調，台北市5位藍委在「一定會去投票」選民意見中，僅羅智強反對罷免高於支持罷免，其餘4位皆是支持罷免比例較高。對此，媒體人黃揚明今（18日）指出民調出現3問題，5個選區合做1340份，應該各做1068份才合民調邏輯，這也導致誤差較一般標準高出非常多，以賴士葆選區為例，在254份成功問卷中，有57.1%樣本傾向去投票，約145份，而當中又有約60.6%贊成罷免，也就是約88份，僅88人回答贊成，能真實反映實際狀況嗎？



鏡新聞最新罷免民調顯示，在台北市「一定會去投票」選民意見中，支持罷免王鴻薇的有55.4%、反對罷免36.9%，差距18.5個百分點。支持罷免李彥秀的有52.8%、反對罷免43.5%，差距9.3個百分點。支持罷免徐巧芯的有60.5%、反對罷免38.9%，差距21.6個百分點。支持罷免賴士葆的有60.6%反對罷免 38%，差距22.6個百分點。支持罷免羅智強的有44%、反對罷免51.8%，反對罷免高於罷免7.8個百分點。除了羅智強，其餘4位皆是支持罷免高於反對罷免。

對此，黃揚明點出此份民調問題，第一，.5個選區合做1340份，應該各做1068份才合民調邏輯，這也導致誤差較一般標準的3%左右高出非常多，這份調查的準確率自然低。

黃揚明指出，第二，此民調採用的信心水準為90%，低於業界常用的95%(信心水準就是指，調查單位有信心，依相同抽樣方式，每100次會有多少次抽樣誤差在一定範圍內，90%的信心水準是偏低的)

黃揚明再指，第三，實際各區的成功樣本數約為：王鴻薇約284份、李彥秀約324份、羅智強約238份、徐巧芯約240份、賴士葆約254份。

黃揚明強調，因此，以賴士葆選區在這份民調的結果，在254份成功問卷中，有57.1%樣本傾向去投票，約145份，而這當中又有約60.6%贊成罷免，也就是約88份，問卷中僅有88人回答贊成，能真實反映實際狀況嗎？

本調查由《鏡新聞》規劃，並委託大地民意研究公司協助問卷設計與執行調查。2025年6月14日~6月15日，調查戶籍於臺北市第三、四、六、七、八立委選區且年滿20歲以上的民眾。有效樣本：以市話調查，共完訪1,340人，第三選區在90％信心水準下抽樣誤差正負4.89％；第四選區在90％信心水準下抽樣誤差正負4.58％；第六選區在90％信心水準下抽樣誤差正負5.35％；第七選區在90％信心水準下抽樣誤差正負5.32％；第八選區在90％信心水準下抽樣誤差正負5.18％。調查抽樣方法採用採用市話訪問，市話使用行政區電話比例進行分層抽樣抽出號碼。加權方式依內政部最新人口資料，針對依內政部最新人口資料，針對性別、年齡及戶籍所屬選區採用多重反覆加權（Raking）。