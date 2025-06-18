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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

張亞中用3件事揭國民黨最大危機　「行動怯懦被小黨牽著鼻子走｣　

▲國民黨主席朱立倫。（圖／記者崔至雲攝）

▲國民黨主席朱立倫。（圖／記者崔至雲攝）

記者郭運興／台北報導

總統賴清德日前邀請在野黨領袖進行「重大國安情勢簡報」，但因藍白兩黨主席朱立倫、黃國昌表態「不克出席」而破局。對此，表態參選黨主席的孫文學校總校長張亞中今（18日）表示，令人不解的是，國民黨選擇「靜觀其變」，等到民眾黨宣布，才倉皇跟進，顯示已無能力主導議程，更失去引領反對陣營的地位。他也用3件事點出國民黨今日最大危機在於「失去了核心理念」，不僅思想空心，還在行動怯懦，終至被小黨牽著鼻子走。

張亞中表示，中國國民黨中央為何在重大議題上屢屢失語與失能？自己已經強調多年，國民黨今日最大的危機，不在對手、不在資源，而在於「失去了核心理念」。一個百年政黨若喪失思想靈魂，不再擁有論述的能力，也就失去了堅守理念的勇氣與行動的自信，最終只能媚俗迎合、隨波逐流，在關鍵時刻只能靠巧言拗辯，無力主導公共議程。

張亞中表示，最近發生的3件政治大事，更清楚地凸顯了這一點，國民黨不僅在思想上空心，還在行動上怯懦，終至被小黨牽著鼻子走，失去了應有的歷史擔當。

第一「修憲之問：失語的政黨，何來守憲之志」，張亞中說，修憲是國家大事，關乎憲政根基、制度設計與國家發展方向。做為中華民國憲法的起草者與守護者，中國國民黨中央理應在憲政議題上提出系統性的主張與論述，然而多年來卻始終語焉不詳，未見任何清晰的憲政藍圖或價值主張。

張亞中再說，當「廢除監察院」的修憲提案出現時，國民黨中央非但未積極捍衛五權憲法的制度設計，反而選擇附和民眾黨立場，令人錯愕。不僅如此，更有人竟天真地認為此舉可以「測試民進黨是否真心廢監」，將憲政議題視為一場政治鬥爭的工具，這種將百年憲政架構當作攻防技術操作的格局，不僅讓人遺憾，更是對孫中山先生政治理想的極大諷刺。

第二「黨內無共識：失魂的組織，焉能立場一致」，張亞中認為，更令人憂心的是，面對如此重大的修憲議題，國民黨內部竟無共識可言，黨中央沒有態度，立法院黨團沒有立場，立委則各自表述，猶如一盤散沙，這樣的「去中心化」，說白了就是「失去方向」。

張亞中直言，一個有核心信念的政黨，理應在制度改革這類攸關國本的議題上，展現理念的堅定、立場的一致、論述的完整。如今卻是黨中央與立院黨團任憑立委「自由發揮」、「自行選邊站」，毫無整體規劃與價值判準，令人質疑，這樣的國民黨，還有何資格自稱為「憲政守門人」？又憑什麼贏得社會的尊重與選民的信賴？在對手民進黨眼中，這樣的國民黨，還值得正視嗎？

第三「國安簡報事件：從失焦到失主導力」，張亞中指出，賴清德總統主動邀請在野黨參與國安簡報，表面看來是釋出善意，但從本質上說，國民黨應有更高層次的政治判斷。

張亞中說，真正關鍵的問題在於，台灣今日的國安危機，恰恰來自於民進黨長期僵化的兩岸政策與激進意識形態。若對此視而不見，國民黨中央僅就「簡報形式」斤斤計較，到底是公開或閉門、時間地點安排是否妥當，則是完全失焦。

張亞中批評，更令人不解的是，國民黨中央竟然在未做出原則性判斷之前，選擇「靜觀其變」，等到民眾黨宣布不參加後，才倉皇決定跟進。面對國安議題，堂堂一個百年大黨既抓不到重點，又反應遲滯，顯示其已無能力主導議程，更失去引領反對陣營的地位。

因此，張亞中認為，上述三例，皆非枝微末節，而是關乎憲政體制、國家安全與政黨定位的重大議題。國民黨中央在這些核心政治問題上，既缺乏明確立場，又無論述能力，最終只能亦步亦趨，喪失了主導台灣政治議程的能力。

張亞中強調，這正是中國國民黨今日的最大危機，它不是沒有人，不是沒有票，而是沒有魂。沒有核心思想，就不會有戰略自信；沒有價值堅持，就不會有政治判斷；沒有論述能力，就永遠無法掌握話語權。

最後，張亞中呼籲，百年大黨若繼續如此失魂落魄，遲早將被歷史遺忘。若國民黨中央不願正視這一點，那麼就算執政再現，也只是因為對手太爛，偶然的政治僥倖，而不是人民對其理念的認同。更何況，如此失魂落魄，能有機會執政嗎？

▼孫文學校校長張亞中。（圖／記者鄭佩玟攝）

▲孫文學校校長張亞中。（圖／記者鄭佩玟攝）

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