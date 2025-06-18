金門議員詐助理費232萬！拿來買酒、購屋、放款　姑叔出國照領

▲國民黨金門縣議員許玉昭涉貪遭起訴。（圖／翻攝金門縣議會網站）



記者郭玗潔／金門報導

國民黨金門縣議員許玉昭涉以叔叔、姑姑、弟媳等親戚當人頭，長年來詐領公費助理薪資和春節慰勞金，共計232萬9845元，詐領的助理費都拿來收購老酒、放款給別人、買房地等。金門地檢署檢察官張維哲調查後今天偵查終結，將目前仍在收押中的許，及陳姓前助理依貪污利用職務詐取財物、洗錢等罪起訴。

起訴書指出，許玉昭從2002年至今，擔任金門縣議會第3屆至第8屆議員，卻長年聘用人頭助理詐領公費。許從2003年起到2012年1月31日，聘用許姓叔叔當公費助理，然而叔叔在2011年就前往美國，直到2014才回國，許仍持續向金門縣議會請領公費助理補助費，詐領共41萬2250元薪資和春節慰勞金。

許緊接於2012年2月1日起至同年8月31日止，聘用楊姓姑姑當公費助理，姑姑也在聘用3個月後出國，讓許詐領5月到8月的助理薪水，共計16萬元。

許另在2011年3月1日起至2021年12月31日止，聘用陳姓弟媳當公費助理，然而弟媳原本只是兼職公費助理工作，每月經由許分配，實際領取薪資2萬元，2019年6月3日弟媳在托嬰中心任職後，完全沒有執行議員助理的工作內容，許卻持續向金門縣議會請領公費助理補助費用，預扣4萬6910元補充保險費後，共領取271萬685元的薪資及春節慰勞金。

這些公費助理薪資及春節慰勞金分別先匯入許的親戚帳戶，除了陳姓弟媳兼職助理期間拿了100萬薪資外，其他通通落入許的口袋，或由許指示不知情的外甥提領，並將款項用在購買茶葉、茶點、伴手禮、防疫用品、收購家戶配酒、老酒、放款給他人、繳納房屋貸款或購置土地、支出商旅整修費用等個人用途，合計詐領共計232萬9845元。

全案曝光後，許坦承犯行，也將犯罪所得全部繳回，金門地檢署向金門地院聲請將許羈押禁見獲准，陳姓弟媳則以10萬元具保候傳，金門地檢署今天偵結，依貪污利用職務詐取財物及洗錢罪嫌，將許及陳姓前助理起訴，至於她的弟媳、叔叔、姑姑則另案偵辦中。