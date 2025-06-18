罷團首波「戰報文宣」曝　怒控傅崐萁「災後赴中拋棄花蓮人」

▲花蓮縣議會民進黨團總召張美慧等人偕同公民代表前往花蓮復興市場，親自向民眾發放戰報。（圖／民進黨花蓮縣黨部提供）

記者詹詠淇／台北報導

大罷免即將邁入第三階段，罷免立院國民黨總召傅崐萁的公民團體今（18日）正式發布首波「罷免傅崐萁」戰報文宣，揭發傅崐萁過去一年來的種種惡行，內容聚焦於2024年4月3日花蓮大地震，傅不顧重創的災情和餘震，拋下災民直奔中國，花蓮不需要這樣不適任的立委，呼籲花蓮人堅定投下「同意罷免」票。

花蓮縣議會民進黨團總召張美慧，議員胡仁順、林則葹，花蓮市代表莊依婕、田珍綺等人，一早也陪同公民團體代表前往花蓮復興市場，親自向民眾發放戰報。

首波文宣指出，2024年4月3日花蓮大地震，當時災情慘重、餘震不斷，花蓮人處於最需要支持與協助之時，傅崐萁卻選擇離開災區、拋下災民，帶著十幾位國民黨立委，前往中國與中共高官王滬寧會面，這種拋棄花蓮人、無視民眾託付，完全喪失責任感與道德良知的不適任立委，呼籲花蓮人一定要堅定投下同意罷免票。

▲罷免傅崐萁戰報文宣首波出爐。（圖／花蓮縣議員張美慧臉書翻攝）

張美慧表示，此波戰報就是要向花蓮縣民清楚說明傅崐萁從去年初上任立委後，0403不幸遇到天災，花蓮發生大地震，且接後餘震頻傳，但傅崐萁卻拋棄花蓮縣民奔去中國，去親共、媚共見王滬寧，赴中回國後，就在立法院推動毀憲亂政的法案，以國民黨團總召身分在立院帶頭作亂、在花蓮不顧災後復建與傾聽災民心聲，這種種行為就是拋棄花蓮人、不顧花蓮人，毀壞立委應有職責。

張美慧強調，傅崐萁現在所面臨的局面是自己招致的，請傅崐萁不要再閃躲，應向縣民報告你在花蓮有什麼利國利民的政績政策？花蓮發生天災地震你在哪？是否有為災民積極作為？

胡仁順說，花蓮在去年歷經強震摧殘後災民都等著重建但卻遙遙無期，這幾天有很多災民站出來為自己發聲，卻遭傅崐萁團隊、「傅友友」的議員們出征，身為花蓮立委該做的，不是打壓謾罵出征批評災民，因為災民們站出來只是希望可獲協助。

胡仁順批評，傅崐萁一直躲避不出面說明過去一年如何協助災民，完全漠視災民聲音，這樣的態度花蓮人受夠了！請傅崐萁勇敢站出來，告訴大家0403後你做了什麼？為什麼要在花蓮遭受天災的關鍵時刻，帶著十幾位國民黨立委去中國，棄災民而不顧？

林則葹則提到，自0403地震後每當花蓮下大雨導致陸運中斷時，傅崐萁就只會指責中央不照顧花蓮，但傅崐萁別忘記，現今花蓮陸運中斷的是「和中-崇德」段，這正是當年傅崐萁消極不作為，不願意與在地民意溝通，才會導致蘇花安工程延宕3年。

林則葹強調，過去傅崐萁老是打著給「花蓮人一條安全回家的路」旗幟，但當真正需要傅崐萁的時候，他卻視而不見，花蓮人真正需要的是一位願意為地方服務的立委，而不是消費花蓮人的傅崐萁。