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板橋2警疑幫應召業者「載小姐」各10萬交保　遭記過調地處分

▲板橋分局外觀。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲板橋分局2警10萬交保遭記過調地。（圖／記者陸運陞翻攝）

記者陳以昇／新北報導

新北市板橋警分局2名警員涉嫌在台北市萬華區應召站內充當「皮條客」，昨（17）日台北地方檢察署指揮警政署政風室，以及台北市、新北市警察局，大動作前往板橋分局警備隊執行搜索，並將涉案的賴姓、陳2名警員帶回北檢進行約談偵訊。稍晚複訊後，雖堅稱未收取任何酬勞，仍各以10萬元交保，板橋分局隨即將2人記過並列為輔導對象，同時報請調整服務地區。

據了解，台北地檢署在偵辦一起洩密案件時，意外查出線索，指向板橋分局警備隊的37歲賴姓與34歲陳姓2名警員，涉嫌在北市萬華區應召站媒介性交易，充當「皮條客」。檢方隨即指揮警政署政風室、台北市警局及新北市警局共同偵辦。

昨日上午，檢警至板橋分局警備隊進行搜索，隨後將賴姓、陳姓2名警員帶離分局，直接送往台北地檢署接受檢察官的詢問與案情說明。檢察官複訊後，2人各以10萬元交保。據悉，陳姓警員在板橋分局已服務12年，賴姓警員也已11年，2人為同警網的巡邏搭檔，上下班時間相同，因此交情匪淺。而此案中的應召站業者過去曾遭陳員查獲通緝，事後竟成為朋友，陳員也將賴員介紹給業者認識。

調查發現，這2名警員在勤餘時，都會前往應召站業者公司泡茶聊天。期間，業者會請託2警協助查詢他人的通緝資訊，另如有應召女子需要外出，業者也會請2警「順便」載送，但堅稱並未向業者收取任何酬勞。

針對此事件，板橋警分局發布聲明表示，分局將秉持「不掩飾、不庇縱、不護短、警紀警辦」的原則，積極配合地檢署依法辦理。分局已緊急對陳員處以記過2次、賴員記過1次處分，並將2人列為輔導對象，同時報請新北市警局調整其服務地區。

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