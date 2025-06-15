林明佐昨傳命危今進加護　胞妹再發聲...中檢：未接獲病危通知

▲林明佐昨天一度命危，目前入住加護病房。（圖／林艾樺提供）



記者白珈陽／台中報導

前刑事局警政監林明佐涉九州博弈集團案，日前台中地院以罹患惡性腫瘤等理由，裁定1500萬元交保，未料返回屏東老家的林，昨天（14日）因高燒被送往急診室，甚至一度傳出命危消息，據了解，林目前入住加護病房觀察。林的胞妹說，哥哥從來沒有要逃避調查，但目前情況危急，希望司法讓哥哥好好接受治療，讓身體恢復到足以面對後續程序。

胞妹林艾樺表示，昨天上午林出現持續高燒、畏寒發抖，趕緊將他送急診治療，檢查發現尾椎的部位有褥瘡，傷口約手掌大，醫生稱是褥瘡第四期，嚴重到直腸都外露；經抽血檢測，林的血色素僅剩5，一般男性約14至16，林僅有三分之一；白血球數約2萬，高於正常值許多，且尿液也生菌，併發敗血症。

林艾樺說，昨天下午林的血壓突然驟降且陷入昏迷，醫院緊急協助輸液、輸血，隨後醫院又發出命危通知，搶救了1個多小時才將人救回。昨晚林進行褥瘡清創手術，目前還在加護病房觀察，是否挺過危機，還不確定。

林艾樺指出，昨天是緊急狀況，上午來不及向法院申請就醫手續（才尋求媒體協助），林家訴求，懇請司法讓哥哥好好接受醫療，讓身體狀況恢復到足以面對後續調查，「該面對的哥哥從來沒有要逃避」，後續哥哥的身體狀況，林家會直接向律師及法院回報，並且尊重司法程序，不再接受任何媒體採訪，謝謝關心林的所有人。

對此，台中地檢署說，目前未接獲林的病危通知，有關是否針對林的交保提出抗告，仍在研議當中。

▲林明佐13日完成辦保手續，躺擔架上康復巴士，返回限居地點屏東老家。（圖／記者白珈陽攝）



台中地檢署調查九州博弈網站案，認為林明佐涉洩密、貪污並將之起訴，今年3月法院裁定以1200萬元交保，當時林明佐花了3天將錢湊齊，在交保期限的最後1天完成交保手續走出看守所；經檢方抗告，4月交保撤銷，林又遭羈押，本月初延押庭林稱自己是「半殘之人」請求保外就醫，法院9日裁定續押。

經林抗告，11日台中地院更裁，以1500萬元具保讓林保外就醫。台中地院認為，林明佐因罹患惡性脊髓腫瘤等疾病，已接受手術，陸續就醫診療後，醫師建議於放射治療後1至3週內進行「硼中子捕獲治療」，且為控制腫瘤生長速度，避免導致不可逆之身體狀況惡化，上述治療有其必要急迫性等情。

地院審酌，台中看守所無法提供被告至醫療中心接受上開治療，而林明佐目前雙肢無力、無法獨力行走之情，林明佐現因罹惡性脊髓腫瘤等疾病，非保外治療，顯然難以痊癒。

地院裁定林明佐於提出1500萬元之保證金後，准予停止羈押，且自停止羈押之日起限制住居，並限制出境、出海8月，每週一、三、六至指定警局報到1次。另外需要每日上午7時至12時，在限制住居地址門牌號碼前，以命持用之科技監控個案手機，拍攝自己面部照片同步傳送至科技設備監控中心，定期向本院報到8月，不得從事與治療目的顯然無關之活動，得抗告。