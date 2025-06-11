刑事戰將林明佐自稱是「半殘之人」求交保　法官裁定續押2月

▲前刑事局高官林明佐涉貪遭收押，近日地院裁定再延押2月。（圖／記者許權毅攝）



記者許權毅／台中報導

前刑事局警政監林明佐涉九州集團博弈案涉貪4451萬元，4月交保遭撤銷，重回看守所。林明佐於3日延押庭，稱自己因身體因素「已是半殘之人」，站都站不起來，請求交保。台中地院近日仍認定他有逃亡之虞，裁定15日起延押2月，禁止接見。

林明本次羈押期至6月14日屆滿，台中地院3日召開延押庭，林在台中看守所由遠端視訊方式接受法官訊問。

林明佐表示，上次交保的1200萬元金額，對他來說有很大的壓力，且電子腳鐐會令他無法接受完整的治療檢查，腳鐐也造成他左腳踝受傷，如果這次能夠交保，希望不要配戴手銬、腳鐐等。

辯護律師王顥鈞表示，林明佐目前的狀況沒有串、滅證之虞，也有相關的醫療單據證明，林急需前往北榮、竹北接受BNCT（硼中子捕獲治療），有保外就醫必要。王請求法官，先前療程已花費林200多萬元，後續預計恐還要花費上百萬治療，希望降低保釋金，願提出500萬至800萬元具保。

王說，林進行的療程不便配戴電子腳鐐，每次治療前都需戒護人員幫忙拆卸，希望改以被告手機（定位、定期聯繫）代替，並願意配合定期報到。

林明佐說，他現在仰賴輪椅移動，站都站不起來，已是「半殘之人」，沒有能力逃亡。若獲交保，希望不要像上次一樣限居台中，因他沒有獨自生活能力，盼回屏東老家讓家人照護，並保證不會與其他被告、證人接觸。

檢察官認為，林所犯是10年以上重罪，財產來源不明高達4451萬元，但僅扣得1216萬元，足見林仍有相當資力逃亡；本案尚有證人徐培菁、陳政谷待交互詰問，顯見林仍有串供之虞。林請求保外就醫部分，是否符合刑訴法？若不配戴電子監控設備，無法避免逃亡可能。另外，林這次提出具保金額至多800萬元，也跟先前有極大落差，請法官審酌之前高分院的裁定標準。