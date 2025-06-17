快訊／板橋分局2警疑當「皮條客」！北檢指揮搜索帶回偵訊

▲板橋分局警備隊2員警涉嫌當皮條客仲介賣淫。（圖／記者陸運陞翻攝）

記者陳以昇、劉昌松／新北報導

新北市板橋警分局今（17）日上午驚傳2名警員涉嫌在台北市萬華區應召站內充當「皮條客」！台北地方檢察署今指揮警政署政風室，以及台北市、新北市警察局，大動作前往板橋分局警備隊執行搜索，並將涉案的賴姓、陳姓2名警員帶回北檢進行約談偵訊，目前仍在訊問中。

據了解，台北地檢署在偵辦一起洩密案時，意外查出板橋分局警備隊的賴姓、陳姓2名警員涉及在北市萬華區應召站媒介性交易，充當「皮條客」。檢方隨即指揮警政署政風室、台北市警局及新北市警局共同偵辦。今日上午，檢警突襲板橋分局警備隊進行搜索，隨後帶走賴姓、陳姓2名警員至台北地檢署接受檢察官的訊問。

板橋警分局今日發布聲明表示，此案係由台灣台北地方檢察署偵辦洩密等案，指揮警政署政風室、台北市及新北市政府警察局執行偵辦，並於分局警備隊進行搜索。分局初步了解，確有2名員警前往台北地檢署接受檢察官詢問。強調目前員警涉案情節仍在釐清中，但分局將秉持「不掩飾、不庇縱、不護短、警紀警辦」的原則，積極配合地檢署依法辦理。如經查證確有涉及不法行為屬實，將會依法從嚴辦理，絕不寬貸。