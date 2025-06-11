快訊／大逆轉！刑事戰將林明佐惡性腫瘤急需治療　地院1500萬交保

▲林明佐9日才被裁定續押2月，今地院更裁1500萬交保。（資料照／記者許權毅攝）



記者許權毅／台中報導

有刑事戰將封號的前刑事局警政監林明佐涉九州集團博弈案涉貪4451萬元，4月交保遭撤銷，重回看守所。林明佐於3日延押庭自稱「已是半殘之人」，地院9日仍裁定羈押2月。但林明佐不服提出抗告，今地院更裁1500萬交保。

台中地院認為，林明佐因罹患惡性脊髓腫瘤等疾病，已接受手術，陸續就醫診療後，醫師建議於放射治療後1至3週內進行「硼中子捕獲治療」，且為控制腫瘤生長速度，避免導致不可逆之身體狀況惡化，上述治療有其必要急迫性等情。

地院審酌，台中看守所無法提供被告至醫療中心接受上開治療，而林明佐目前雙肢無力、無法獨力行走之情，林明佐現因罹惡性脊髓腫瘤等疾病，非保外治療，顯然難以痊癒。

地院裁定林明佐於提出新台幣1500萬元之保證金後，准予停止羈押，且自停止羈押之日起限制住居，並限制出境、出海8月，每週一、三、六至指定警局報到1次。

另外需要每日上午7時至12時，在限制住居地址門牌號碼前，以命持用之科技監控個案手機，拍攝自己面部照片同步傳送至科技設備監控中心，定期向本院報到8月，不得從事與治療目的顯然無關之活動，得抗告。