死豬飄金門驗出「非洲豬瘟」　豬肉製品禁運來台1周

▲非洲豬瘟死豬飄到金門。（圖／記者林名揚翻攝，下同）

記者林名揚、郭玗潔／金門報導

金門金寧鄉三角堡岸際發現一具漂流豬隻屍體，送檢驗確認為非洲豬瘟病毒核酸陽性。農業部公告金門生鮮豬肉及肉製品自17日起至23日止禁運至台灣，尤其針對料羅商港運送回台冷藏貨櫃及郵寄包裹等將加強檢查，防止任何有風險的肉製品輸台。

海巡署金馬澎分署第九岸巡隊水頭安檢所人員於6月14日執行灘岸巡查勤務，在金門金寧鄉三角堡岸際發現一具漂流豬隻屍體，立即管制現場並通報農業部動植物防疫檢疫署金門檢疫站及金門縣動植物防疫所派員協處，即時採樣、焚燒及掩埋，並將相關檢體送驗，經檢驗確認為非洲豬瘟病毒核酸陽性。

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農業部即刻公告，金門生鮮豬肉及肉製品自17日起至23日止禁運至台灣，海洋委員會為防堵豬瘟威脅台灣本島，今（18）日副主委兼海巡署署長張忠龍親赴金門料羅商港現地督導相關聯檢勤務，全面提高邊境管制及肉品查驗工作，針對料羅商港運送回台冷藏貨櫃及郵寄包裹等，結合農業部動植物防疫檢疫署及金門縣政府農業局全面加強查驗，防止未經縣府申請且經農業部防檢署口蹄疫風險評估通過之任何肉製品輸台管道。

今日聯檢工作，海巡署動員料羅商港安檢所人員、偵蒐犬2隻、背散式X光檢查儀，全面提高攔檢密度，確保生鮮豬肉及肉製品禁運至台灣本島及其他離島地區，並持續執行至公告管制期滿為止。

海巡署表示，「防疫視同作戰」，台灣近年持恆防範非洲豬瘟有成，已成亞洲唯一無「三大豬病」國家，這樣的成果，有賴國人的配合及落實邊境管制及查驗等工作，海巡人員將秉持「防堵海漂、主動監控、嚴格查驗、即時應變」等原則，持續落實各項岸海勤務，落實非洲豬瘟防疫工作。海巡署也呼籲國人，唯有全民共同努力，才能維持國家得來不易的防疫成果，請民衆切勿將管制肉品運入境內，共同防止疫病流入，維護我國農經產業正常發展，確保國人健康。