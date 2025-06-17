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社會 社會焦點 保障人權

金門去年迄今「金融機構+超商」阻詐1600萬　前5月財損減少63%

▲▼金門縣自2024年迄今，金融機構及超商攔阻詐騙金額總計高達1600萬元。（圖／記者林名揚翻攝）

▲金門縣府17日召開今年5月份治安會，頒獎給阻詐人員。（圖／記者林名揚翻攝，下同）

記者林名揚、郭玗潔／金門報導

金門縣自2024年迄今，金融機構及超商攔阻詐騙金額總計高達1600萬元，成為阻詐的重要防線之一。2025年1月至5月詐欺案件每月發生數，也降至2022年平均每月25件的均線值，另2025年1月至5月詐騙財損金額與2024年同期相較，大幅減少63%，約4800萬餘元，不過金門公務人員在2025年1至5月，遭騙詐共發生7件，財損金額約70萬元，對此，金門縣府表示，將持續帶頭推展識詐工作，從「公部門零發生」做起。

金門縣政府於今（17）日召開今年5月份治安會報，表揚成功攔阻詐騙案件的金融機構行員及超商店員，由副縣長李文良代表頒獎，感謝阻詐人員的機警反應與熱心協助，成功守護民眾財產。會中並由縣警察局局長黃壬聰進行識詐工作成果報告，詳盡說明金門縣打詐推動情形及成效。

▲▼金門縣自2024年迄今，金融機構及超商攔阻詐騙金額總計高達1600萬元。（圖／記者林名揚翻攝）

根據縣警局統計資料，自2024年迄今，金門縣金融機構及超商攔阻詐騙金額總計高達1600萬元，展現金融機構前檯人員及超商店員識詐能力卓著。

金門縣府指出，縣府各局處及駐金單位合作推動跨平台防詐宣導，今年迄今深入社區、校園與機關單位，已辦理識詐實體宣導活動達210場次；另縣警局更積極入鄰入戶推展「165防騙宣導」Line官方帳號，及連結「打詐儀錶板」數據平臺，提升民眾識詐能力，金門縣民眾迄今加入官方帳號累計2萬餘人次，約佔20歲至65歲常住人口的46%，2025年1月至5月詐欺案件每月發生數，已降至2022年平均每月25件的均線值，另2025年1月至5月詐騙財損金額與2024年同期相較，更減少63%約4800萬餘元，顯示推動識詐政策及跨單位合作確實已初見成效。

▲▼金門縣自2024年迄今，金融機構及超商攔阻詐騙金額總計高達1600萬元。（圖／記者林名揚翻攝）

金門縣府表示，公務人員雖具備基本警覺性，但仍有可能在無意之間誤入詐騙陷阱。據統計2025年1至5月金門縣公務人員遭騙詐共發生7件，財損金額約70萬元；此數據雖不算龐大，卻反映出詐騙手法持續演變，連推動識詐工作的公務體系亦難以完全倖免。

有鑑於此，縣府特別在治安會報中，由縣警局與各局處及中央駐金單位合作，宣達所屬公務員積極加入「165防騙宣導」Line官方帳號，及連結「打詐儀錶板」數據平臺，作為第一線防詐工具，透過「165防騙宣導」數位整合功能，讓公務同仁能隨時掌握最新詐騙手法、實際案例與話術解析，達到快速辨識與防詐效果。

金門縣府強調，「減少詐騙危害」是政府機關與全體縣民共同的責任，公務員應發揮示範帶頭作用，自我提升防詐能力，縣府亦將持續帶頭推展識詐工作，從「公部門零發生」做起，確保詐騙案件不在公務機關發生，進而將正確觀念擴展至家庭與社區，形成全民防詐的堅實防線。

▲▼金門縣自2024年迄今，金融機構及超商攔阻詐騙金額總計高達1600萬元。（圖／記者林名揚翻攝）

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