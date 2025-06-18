綠嘆：朱立倫應出席國安簡報有3理由　降親中疑慮為大罷免減壓

▲國民黨主席朱立倫、秘書長黃健庭召開記者會回應「總統賴清德邀在野參加國安簡報」。（資料照／記者崔至雲攝）



記者陶本和／台北報導

總統賴清德邀請在野黨領袖18日進行「重大國安情勢簡報」，但因國民黨主席朱立倫、民眾黨主席黃國昌「不克出席」而破局。對此，一位綠營的黨政人士感嘆，朱立倫其實應該參加國安簡報，而且有3個理由，尤其藍營面臨公民團體發起的「大罷免」，主因在於藍營在兩岸立場上過於傾向中國引起的質疑，如果他出席反而能凸顯朝野在國安上的團結，也能為大罷免減壓。

在民眾黨主席黃國昌明確表達「不會出席」國安簡報後，國民黨主席朱立倫也跟進表態「不出席」，最終導致賴清德主動提議的這場國安簡報宣告破局。不過，總統府方面，對於國民黨在溝通期間，其秘書長黃健庭多次主動回電，且給予實質建議，認為是善意的回應；因此，總統府發言人郭雅慧表示，未來總統府也將敞開溝通大門，持續努力溝通協調，盼促進朝野對話、政黨合作。

一位綠營的黨政人士受訪時感嘆地說，其實朱立倫應該要參加國安簡報的，而且有3個理由：第一，這是台灣第一場向在野黨領袖進行的國家安全簡報，一來是國民黨在國內的政治份量，而來是世界先進民主國家，參與這類簡報的在野領袖，都會被視為「國家領導群之一」。

該位人士接著說，第二個理由，朱立倫是國民黨當中少數具有中央執政經驗和國際視野的領導人物之一，這種與先進國家制度有高度連結的活動，對於他而言，其實出席比拒絕參加要來得更加分。

最後一個理由，該位人士認為，也是很重要的原因，由於國民黨正在面臨公民團體發起的「大罷免」，而發起的很大原因，就是國民黨在兩岸立場上，過於傾向中國所引起的質疑。他說，如果國民黨的主席願意出席國安簡報，這反而能凸顯朝野政黨在國安議題上，是團結一致的，是可以為大罷免減壓的，這比起要求總統賴清德停止大罷免，還要來得實際跟有效，尤其是賴清德根本也做不到叫停公民團體發起的大罷免。