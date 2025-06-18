黃呂錦茹遭羈押　柳采葳痛批政治判案凌遲在野黨

▲黃呂錦茹移審。（圖／記者劉昌松攝）



記者陳家祥／台北報導

國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹被控指示造假罷免綠營立委的提議人名冊，北院今（17日）裁定羈押禁見為期3個月，之後延押每次2個月。對此，北市議員柳采葳說，這樣的裁決目的就是「政治考量」，協助執政黨繼續凌遲在野黨；她指出，黃呂主委上囚車時，她人在車道喊加油，「主委身體明顯虛弱不斷顫抖，雙腳也很無力，非常心碎」。

國民黨台北市黨部罷免綠委爆出多達5211份假連署，北檢16日偵查偵結，以涉嫌違反個人資料保護法等案件，起訴黃呂錦茹與「罷吳四騎士」等5人；其中，黃呂錦茹與初文卿、姚富文自案件爆發後被羈押至今。

檢方今移審黃呂錦茹與初文卿、姚富文，北院聽取檢察官、被告黃呂錦茹等3人及辯護人之意見，並參酌起訴書所列證據及卷附證據資料，認為3人犯罪嫌疑重大，有互相迴護勾串之可能，應認有羈押之原因。

柳采葳說，遺憾北院未考量檢調已經偵結，也取得足夠相關取證，在沒有其他重大相關案情仍未釐清，也沒有逃亡疑慮的狀況下，仍裁羈押健康明顯有疑慮的黃呂主委，以及相關黨工。

柳采葳直言，這樣的裁決目的只有一個，那就是「政治考量」，協助執政黨繼續凌遲在野黨。她強調，絕對支持黃呂主委還有黨工夥伴提出抗告，也希望高院能夠考量案情已經充分釐清，衡量黃呂主委身體狀況，作出合理裁決。

柳采葳還說，剛剛黃呂主委上囚車時，她人在車道向主委喊加油，「主委身體明顯虛弱不斷顫斗，雙腳也很無力，非常心碎」。