▲民眾黨主席黃國昌、國民黨主席朱立倫。（圖／記者林敬旻攝）

記者郭運興／台北報導

總統賴清德日前邀請在野黨領袖進行「重大國安情勢簡報」，但因藍白兩黨主席朱立倫、黃國昌表態「不克出席」而破局。對此，前立委邱毅今（18日）歸納此次國安簡報「6大陰謀」，他認為，賴清德本來預測朱立倫會同意參加，這樣一來在野將會失和，藉此破壞在野合作，使藍白破裂，因此，最終朱、黃決定都不參加，這是正確的做法，沒有掉進賴清德的陷阱，只能說「好險」。

邱毅表示，賴清德本來今天安排個行程，就是找兩位在野黨主席召開「國安簡報」，但現在朱立倫和黃國昌都決定不參加，這是正確的做法。

邱毅認為，賴清德本來挖了一個坑，等著在野黨來跳，自己為什麼說賴清德在挖坑呢？可以歸納成六大陰謀。

邱毅說，第一，在野黨出席的並不是會議，沒什麼討論，沒什麼質問，就只是聽訓，聽所謂的機密報告，事後，在野黨還不能對外說明內容，否則就被扣上洩密賣台的罪名。

邱毅再說，第二，在野黨參加了這個鴻門會，就會失去監督嚴審預算的立場，反而形同替賴清德的錯誤政策來背書護航。

邱毅提到，第三，賴清德一邊搞大罷免，欲置在野黨於死地，一邊又邀在野黨主席開會，然後青鳥再散播在野黨怕了，想投降的假消息。

邱毅指出，第四，在野國安簡報製造賴清德仍然可以操控在野黨的假象，使美國不再疑賴，能夠繼續支持賴清德的抗中保台路線。

邱毅再指，第五，向大陸表態，台灣還是賴清德說了算，要談兩岸併購或統一或投降，大陸只能找賴清德談，不能也不須找在野黨談，所以要大陸先提併購條件，也派洪奇昌去北京傳遞消息。

邱毅強調，第六，賴清德想藉此破壞在野合作，使藍白破裂，賴本來預測朱立倫會同意參加，但黃國昌反對參加，這樣一來在野將會失和，原來藍白合作的立法院優勢就沒有了。

最後，邱毅直言，賴清德原本也沒估錯，朱立倫原意是要參加的，結果全黨反對聲浪排山倒海，最後只好從善如流，沒有掉進賴清德的陷阱，回想這個峰迴路轉過程，只能說「好險」！

▼前立委邱毅。（圖／記者黃哲民攝）