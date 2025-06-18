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南投選委會狂出包致歉　罷團籲中選會接管：別默許地方機關干預民意

▲▼民進黨南投縣議員沈夙崢貼出「南投縣選舉委員會查詢單」質疑，南投縣選委會到底要挖幾次坑給民眾？（圖／翻攝沈夙崢臉書）

▲「南投縣選舉委員會查詢單」搞烏龍。（圖／翻攝沈夙崢臉書）

記者杜冠霖／台北報導

南投縣立委罷免案先前才發生選委會以簽名潦草為由剔除多份連署書，引發爭議。近日又被爆，寄發藍委游顥罷免案查詢單，卻誤植為馬文君；縣選委會承認疏失，重新寄發查詢單，並延後回覆期限。罷免立委游顥的民間團體「去游除垢」18日痛批，南投縣選舉委員會罔顧行政中立、連環出錯，已經不只是行政疏失，而是系統性干擾罷免，構成妨害罷免，罷團將研議提起刑事告發，追究相關人員法律責任，嚴正要求中選會立即接管南投縣選委會，若仍放任不管，等同默許地方行政機關干預民意。

對相關爭議，南投縣選委會坦言，16日寄發「南投縣第2選舉區立法委員游顥罷免案」查詢單，因文書編輯疏失，誤植為「南投縣第1選舉區立法委員馬文君」，第一時間更正錯誤，並重新寄發正確查詢單，回覆期限延至24日，若民眾回覆誤植文字的查詢單，仍認定有效，造成不便與誤解深表歉意。

罷團領銜人林敬桐指出，早在第一階段，南投選委會就已嚴重失職，「當時查對單週五才寄出，卻要求民眾週二前寄達選委會，根本是設局卡人，更有民眾寄出被郵局退件，根本是蓄意限縮罷免參與」。

林敬桐指出，進入第二階段後，離譜情形不減反增。僅缺件185份，罷團主動補上2646份，達1430%，在任何審查標準下都將穩定過關，但選委會卻遲遲不進行下一步作業。罷團強烈質疑，這是刻意拖延程序，藉此閃避6月20日中選會例行會議聯合審查與結果發布的時程，試圖用行政拖延拖死罷免案。

林敬桐痛批，不久前才錯剔707份連署書，沒有人負責，沒有人道歉。現在又搞出查詢單錯區、內容錯誤，「選委會這種行政不中立的表現，我們已無法再信任。罷免案遭受這麼多行政刁難，難道不是背後有政治勢力在操控？」

罷團嚴正要求中央選舉委員會，立即接管南投縣選委會，並針對一連串的行政瑕疵、決策失能、程序違法，啟動調查與懲處機制。罷團痛批，南投選委會已無法維持基本的行政秩序與程序正義，繼續由其主導罷免作業，將嚴重危及民主法治根本。中選會若仍放任不管，等同默許地方行政機關干預民意、阻撓憲法賦予的罷免權利。

林敬桐強調，我們不是要求支援，我們是要求接管，「中選會責無旁貸，必須立刻行動。台灣不能成為只有選舉、沒有罷免的民主殘品！」

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