《看不見的國家》被罵拿稅金拍幹片　製片：再造謠就告

▲《看不見的國家》首映會，（左起）呂雪鳳、監製馮賢賢、導演葛靜文、製片泰德霍普、吳沛憶、曹興誠。（圖／記者周宸亘攝）



記者鄒鎮宇／綜合報導

美國導演葛靜文（Vanessa Hope）執導紀錄片《看不見的國家》，劇情以台灣首位女性總統蔡英文為核心人物，紀錄了台灣從威權體制走向民主轉型、性別平權、同婚合法化，以及追求台灣人身分認同的發展的過程。對此，製片馮賢賢看到有網友罵電影為拿補助拍幹片，氣得要喊告。

馮賢賢在臉書PO出一張threads截圖，圖片中一名網友表示，「我繳的稅，不是拿來給你們拍幹片用的」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

對此，馮賢賢表示，這部影片耗時7年製作，沒有拿一毛錢台灣的官方資金。所有製作費都是自籌，「我擔任製片，從頭到尾沒拿一毛錢酬勞，都是自己倒貼所有資源。導演據了解也沒拿任何酬勞，因為一直有經費不足的壓力」，「誰再造謠就提告！」

馮賢賢說，這部片，前年第一次在史丹佛大學放映時，就有人「搶頭香」，映後立即上網說《看不見的國家》是政治宣傳，因為製片「Sylvia Feng是民進黨的打手」，讓導演聽了很不開心。

馮賢賢對導演說，「安啦，這一看就知道是五毛，他們就是卯上我們了」，「中共在美國的代理人一路都在卡這部片。現在回台灣放映，中共代理人當然不會閒著，繼續造謠中傷」。

據了解，《看不見的國家》於13日上映，至今票房已破600萬元，首波套票組合中的蔡英文背影徽章，更是被黃牛炒到近3000元。