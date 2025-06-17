黃國昌轟「沒當過律師不懂實務」　苗博雅反擊：高中生都知道不對

▲台北市議員苗博雅。（圖／記者黃哲民攝）

記者閔文昱／綜合報導

民眾黨立委黃國昌昨在司法法制委員會質詢時，拿出AI生成的訊問過程，法務部長鄭銘謙連忙說不妥，北市議員苗博雅更以過去的「腳尾飯事件」比喻，痛批此舉將模擬音檔當真實證據，等同誤導社會，「連高中生都知道這不對」。黃國昌則回嗆，苗博雅「沒當過律師，不懂刑偵實務」。對此，苗博雅稍早也發文回擊，「擁有健全常識的人，都知道腳尾飯事件就是錯誤的鬧劇」。

針對苗博雅稱AI音檔如腳尾飯事件，黃國昌直言苗博雅的質疑「愚蠢」，並指她未完整觀看質詢內容，錯誤理解情境，自己一開始就說明這是示範用音檔，用意是讓法務部長判斷內容是否構成恐嚇與威脅，「鄭銘謙說不妥是如何不妥？」質疑對方是刻意規避公開問題，呼籲應全面公開偵訊光碟，以防檢察官濫權。

▲民眾黨主席黃國昌。（圖／記者呂佳賢攝）

此外，黃國昌也批評苗博雅「自命法律人卻不願面對程序不公」，稱對方的回應凸顯其不具實務經驗。黃強調，自2012年以來台灣即有針對惡檢的追責行動，如今仍未見改善，顯示法務部缺乏改革意志，是司法信任度低落的根源之一。

對此，苗博雅今天下午也在Threads發文以3點回擊，首先，腳尾飯事件的荒謬眾所皆知，「不用考取特級廚師，都知道腳尾飯不該賣給活人吃」，黃國昌用錯誤方式比喻司法不公。其次，她從政前長年投入冤案救援，對不正訊問音檔相當熟悉，使用科技模擬資料應「一望即知」，若導致誤認就已逾越問政底線。

最後，苗博雅批評，黃國昌未事先說明音檔為模擬檔，導致媒體誤解報導，甚至連主流電視台都將音檔誤認為真實錄音，「高中生都知道不能用假資料質詢」，民代若以虛構素材作為質詢依據，就是對言論免責權的濫用。她強調，自己從不製造誤導素材，「不能讓人民誤會臺大法律人都贊成假影音質詢還沾沾自喜」。