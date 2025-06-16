台灣民意民調／57.7％民眾反罷免！增70萬人　反罷陣營轉趨有利

▲台灣民意基金會針對大罷免，公佈最新民調。（圖／台灣民意基金會，下同）



政治中心／台北報導

台灣民意基金會16日公佈「國人對大罷免相關態度的最新發展」的即時民調。其中，36.7%贊成大罷免，57.7％不贊成，相較於五月份的民調結果，贊成者下滑0.8個百分點，不贊成者上揚3.5個百分點；台灣民意基金會表示，3.5個百分點意味著增加近70萬人反對大罷免，這個轉變暗示，罷免與反罷免雙方新一輪的較勁，轉趨有利反罷免陣營。

首先，在「國人對柯建銘大罷免倡議的態度」方面，結果發現20.5%非常贊成，15.4%還算贊成，19.2%不太贊成，38.5%一 點也不贊成，4.6%沒意見，1.8%不知道、拒答。換句話說，最新民意顯示，二十歲以上台灣人，約三成六贊成大罷免，五成八不贊成，6.4%沒意見、不知道。

相較於五月份的民調結果，台灣民意基金會表示，國人對柯建銘所倡議大罷免的態度出現一些變化。具體地說，贊成者下滑0.8個百分點，不贊成者上揚3.5個百分點。一個百分點在台灣約等於19.5萬人，3.5個百分點意味著增加近70萬人反對大罷免。這個轉變暗示，罷免與反罷免雙方新一輪的較勁，轉趨有利反罷免陣營。

另外，在三階段罷免的選民投票傾向方面，結果顯示：45.6%一定會，17.2%可能會，13%可能不會，21.2%一定不會， 1.6%沒意見，1.4%不知道、拒答。換言之，二十歲以上台灣 人，一定會去投票四成六，可能會去一成七，可能不會去一成三，一定不會去二成一。台灣民意基金會指出，未來實際上會參與大罷免投票者將不低於五成。

至於三階段罷免的選民投票選擇方面，結果發現39.3%同意罷免，48.9%不同意罷免，3.9%尚未決定，4.6%不投票，3.4%不知道、拒答。換言之，二十歲以上台灣人，如果明天投票，三成九投同意罷免，四成九投不同意罷免，3.9%未決定，4.6%不投 票，3.4%不知道、拒答。投不同意罷免者比投同意罷免者多 10 個百分點。

相較於5月份，選民的投票選擇出現明顯的變化。傾向投同意罷免的人減 少 0.8 個百分點，傾向投不同意罷免的人增加 4.7 個百分點。台灣民意基金會表示，這一來一往，使得同意罷免與不同意罷免雙方差距擴大到 9.6 個百分點。

本次調查 由台灣民意基金會游盈隆教授負責問卷設計、報告撰寫、研究發現的判讀、及 相關公共政策與政治意涵的解析;山水民意研究公司受本基金會委託，主要負 責抽樣設計、電話訪談、資料清理與統計分析。

訪問期間是 2025 年 6 月 9-11 日，共三天;對象以全國為範圍的二十歲以上 成年人;抽樣方法為市話與手機並用的雙底冊抽樣(dual-frame random sampling)，市話 70%，手機 30%。有效樣本 1085 人，市話 762 人，手機 323 人;抽樣誤差在 95%信心水準下約正負 2.98 個百分點。並依內政部最新人口統 計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。經費來源是 財團法人台灣民意教育基金會，簡稱台灣民意基金會(TPOF)。