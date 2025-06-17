幕後／國安簡報破局！白營以出席為前提沙盤推演　卻越談越沒交集

▲民眾黨主席黃國昌、秘書長周榆修召開記者會，宣布不出席總統賴清德邀約的國安簡報。（圖／記者呂佳賢攝）



記者陳家祥／台北報導

總統賴清德近日邀請在野黨領袖進行「重大國安情勢簡報」，但國民黨主席朱立倫、民眾黨主席黃國昌17日都表達「不克出席」。對此，民眾黨人士說，民眾黨要的只是對談、非機敏資訊能「公開」兩條件；此外，黨內也沙盤推演過與會的方式，並非一開始就採排斥態度。該人士納悶，溝通理當越談交集越多，何以會越談越沒交集？

隨著黃國昌、朱立倫陸續表達不願出席，賴清德邀請的「重大國安情勢簡報」也宣布流局。即便國民黨、民眾黨與總統府三方都表達會持續敞開溝通大門，明顯可看出朝野之間的歧見仍深。

民眾黨人士指出，其實民眾黨要的只有2點，首先是要能「對談」，非單方面的聽報告；第二，是非機敏性資訊部分能「公開」，不要變成密室會議，然後事後還用放話的方式讓外界知道。

民眾黨人士直言，這次的國安簡報在舉辦之前就出了這麼多個版本，朝野一開始的互信基礎就已經相當薄弱，這樣要如何「坦率商談」？「坦率共商國是」是賴清德說的，不是民眾黨開的條件，「沒有對談的話，是只進去聽課？如果從頭到尾想的就是國安報告，沒有交流，那潘孟安就不要這樣傳達」。

民眾黨人士說，負責居間聯繫的潘孟安傳達的訊息，跟發言人郭雅慧發的聲明內容，有不少出入，這更讓民眾黨感到困惑。也因爲雙方互信基礎不足，才會認為要先有幕僚作業取得共識，大家一起討論出結論、白紙黑字。據了解，一開始在電話中，府方都沒有明確表達賴清德會出席，甚至暗示「賴不須在場」，這與民眾黨方的期待有相當落差。

民眾黨人士強調，一直以來都沒有要全程公開，機敏議題當然不能公開、也不會為難府方，但涉及國內重大議題且非機密部分應該公開。起先總統府來電說公開30分鐘，總統跟在野黨主席見面，但接著又說不公開，「民眾黨跟國民黨都希望可以越公開，總統府反而越縮回去」。

黨內人士直言，一開始接到府方來訊，有部分共識、部分沒共識，但溝通理當越談交集越多，怎麼會越談越沒交集？

「一開始是傾向要去的。」黨內人士說，全程參與、參與一半甚至不去，黨內都有討論，「但絕對沒有一開始就不去」。此外，民眾黨第一次對外回覆時也講得很實在，禮拜三有重要質詢，評估如果有交流、共商國是，可以去；如果只是聽報告，還需要去？