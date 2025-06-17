酸黃國昌「心機重」自己不去又怕朱立倫去　綠：像小學生下課結伴

▲民進黨立委林俊憲酸黃國昌「心機重」。（圖／立委林俊憲提供）

記者詹詠淇／台北報導

總統賴清德邀請在野黨領袖18日進行國安簡報。不過，繼民眾黨主席黃國昌今（17日）宣布不出席後，國民黨主席朱立倫稍早也宣布不參加。民進黨立委林俊憲認為很可惜，他也批評黃國昌｢心機很重」，逼得朱立倫受其牽制而不參加，「請國昌主席繼續帶領朱主席，一起往『大罷免大成功』的目標邁進吧」。

針對黃國昌、朱立倫先後表達不參加明日的「重大國安情勢簡報」，林俊憲表示，2位最大在野黨主席，好像小學生下課結伴要去福利社，「你不去？那我也不去了！」他對黃國昌不參加不意外，因為有跡象可循。他指出，黃事前就不斷挑剔這個見面會，老是講一些枝微末節的，大概就是想要翻桌在找理由。

不過，林俊憲指出，朱立倫其實最早就有提出朝野領袖應見面，為何在最後關頭不去？個人覺得很可惜，不曉得是不是受到黃國昌的影響，也就是國民黨其實一直都被民眾黨牽著走，好像就怕民眾黨這8票不理他。

林俊憲認為，國民黨如果心裡一直想著民眾黨，在立法院要這8票，「這是國民黨的心魔」，在這狀況下，國民黨當然會受到民眾黨的影響，「朱立倫就會受到黃國昌的恐嚇」，很可惜朱立倫沒辦法讓國民黨第一次走自己的路。

林俊憲說，藍綠兩大黨主席見面絕對是符合民眾的期待，但黃國昌心機很重，怕自己不去但朱立倫會去，就把這次會議批評的一文不值，逼朱受到民眾黨牽制恐嚇。

林俊憲指出，過去他多次提過，「忠誠反對黨」的概念，縱使在政見上有再多分歧，但政黨的共同底線應是主權和國安，朝野國安會報在許多民主國家行之有年，也是基於此理念，立場可以不同，但前提是對國家忠誠，團結一致對外。

林俊憲進一步指出，選擇拒絕出席國安會報，不會造成什麼影響，對黃國昌、民眾黨沒有差，因為要面對罷免壓力的不是黃國昌，是朱立倫，而這也只是又一次向台灣社會證明藍白不是忠誠的反對黨，把政治算計放在國安之上而已。也不要老是怪別人把你們綁在一起，因為事實就是如此，「請國昌主席繼續帶領朱主席，一起往『大罷免大成功』的目標邁進吧」。