民進黨「欺人太甚」！　方一峰轟將軍海淡廠突改人喝進肚恐難安

▲台南將軍海淡廠政策轉彎，鄉親怒組自救會抗議政府未經溝通就改為民生用水。（記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

台南將軍海淡廠政策急轉彎，引發地方群情激憤！原規劃為工業用水的將軍海淡廠，近期竟被中央轉為供應民生用水，引爆地方強烈反彈。台南市議員方一峰質詢時怒批，賴清德總統的本命區，怎會連「喝的水」都要靠海水？漁民、鄉親氣得在6月14日成立自救會，痛斥民進黨中央「看不起台南人」。

方一峰表示，海淡廠排放滷水濃度高達8度，根據專家指出，濃度達2度就已讓養殖漁業難以生存，更何況是8度，簡直是扼殺討海人的生計。他質問中央：「我們台南有曾文、南化等11座水庫，憑什麼還要喝海水？澎湖人都寧願買礦泉水喝，為什麼大北門鄉親卻得喝海淡水？」

方一峰指出，該廠原先規劃供工業用，地方已極度反對，如今未經充分溝通，竟改為供應大北門鄉親飲用，引發強烈反彈。他批評相關部會未與地方充分溝通，今年5月終於召開說明會，卻隻字未提改為民生用水用途。更誇張的是，目前已在佳里區動工建造受水池，還偷偷展開從將軍拉管工程。

他痛批：「這種偷偷來、不尊重地方的作法，是民進黨欺人太甚！」他也呼籲中央寫下切結，不得擅改用途；市長黃偉哲則表示，若海淡水影響漁民生計，中央應賠償並協助轉業。

此外，方一峰也關心大北門交通議題。他建議儘速推動跨曾文溪大橋與南科銜接道路，以減少年輕人上下班車禍風險。他並揭露西港近年人口成長率高達16.1%，期盼市府在中央公園預留地打造活動中心與親子館，讓在地青年能真正安居樂業。

對於中央推動的房屋稅2.0，方一峰也痛批「懲罰不婚族」。他指出，擁有兩房就要課3.2%的房屋稅，台南已有6.7萬戶受衝擊，租金勢必上漲，倒楣的還是年輕人。他痛批政府像蚊子吸乾人民：「人民若再受不了，難保不會重演房衫軍上街頭的抗爭場面！」