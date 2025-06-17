快訊／黃國昌不出席國安簡報！　民眾黨發四點聲明：仍持續敞開溝通大門

▲民眾黨主席黃國昌宣布不出席賴清德邀約的「國安簡報」 。（圖／記者黃克翔攝）



記者陳家祥／台北報導

總統賴清德邀請國民黨主席朱立倫、民眾黨主席黃國昌等在野領袖，18日進行國安簡報，但藍白是否要出席引發各界關注。民眾黨今（17日）召開記者會，並發布四點聲明，「對於賴清德政府此次草率匆促且充滿政治算計之安排，本黨至感遺憾，主席不克出席此次會議」。

民眾黨聲明指出，第一，針對賴清德總統在520總統府記者會表示將邀請在野黨領袖「坦率真誠交換意見、共商國是」，民眾黨第一時間即公開表示樂觀其成。

民眾黨說，針對台灣目前所面臨諸多國內外重大挑戰，及國人關心的重要議題，朝野政黨領袖能夠坐下來直接溝通交換意見，相信是人民所樂見，也有助於弭平過去一年多來因執政黨發動政治鬥爭所製造的高度政治對立與裂痕，如此亦符合蔡英文前總統去年卸任前向本黨前主席柯文哲表示應建立之「政黨溝通平台」之落實。

第二，民眾黨提到，令人不解的是，在超過半個月的杳無音信後，本黨所接獲的通知，卻是將議題限縮在「重要國安情勢簡報」，此與賴清德總統承諾之邀請在野黨領袖「坦率真誠交換意見，共商國是」，與國人期盼間存在高度落差。

更令人遺憾的是，本場會議的安排，缺乏直接充份聯繫溝通，充斥各種片段資訊與媒體放話，甚至由總統府安排報告的國安會徐副秘書長，配合民進黨側翼媒體曲意抹黑本黨主席，而民進黨吳發言人亦在會議前兩天，製造散播假訊息發動認知作戰，執政黨如此粗糙劣質的政治操弄，令人遺憾。

第三，民眾黨說，除了議題範圍與會議形式之外，更重要的是憲政民主之落實。在台灣的民主憲政制度下，涉及國家安全之機敏資訊的交付與討論，均應依法為之，透過《國家機密保護法》等法律所訂定之要件與程序進行，不宜透過一人之意志恣意創設法律外程序，這才是嚴肅慎重面對國家安全與國家機密的正確態度，也才能落實台灣民主社會應有的法治精神與價值。

此外，民眾黨也要提醒賴清德總統，已對台灣國家安全造成嚴重破口的國安會祕書長吳釗燮，已明顯不適任，應及早撤換之。

第四，民眾黨表示，「對於賴清德政府此次草率匆促且充滿政治算計之安排，本黨至感遺憾，主席不克出席此次會議」。儘管如此，民眾黨全黨上下秉持創黨主席柯文哲所樹立「國家利益大於政黨利益」之精神，將持續敞開善意溝通之大門，隨時靜候與賴清德總統以真誠坦率態度，針對攸關人民福祉之重要議題，直接溝通、交換意見，共謀台灣出路。

民眾黨強調，本黨秉持為國家人民服務之初心，無畏謗言詆毀，堅守崗位，忠誠國家、團結對外、守護台灣。亦衷心期盼身兼民主進步黨主席的賴總統，能以更高的格局、胸襟與智慧，帶領國家人民以最大的共識、化解對立與分歧、以具體的行動，修補社會傷痕，以最謙卑的態度，履行總統職權、盡忠職務，增進人民福利，以無負國民付託，繁榮國家、團結台灣。