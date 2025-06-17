馬英九赴中喊「兩岸分久必合」　綠：國家主權不是任何個人能改寫

▲馬英九會王滬寧。（圖／記者陳冠宇攝）



記者杜冠霖／台北報導

前總統馬英九日前率團訪中，出席海峽論壇與中國政協主席王滬寧見面，馬英九提到「多數台灣人民支持和平與合作」，台灣民眾渴望兩岸朝向「和」與「合」，這也始終是台灣絕對的主流民意。王滬寧則說，馬英九素有民族情懷，認同兩岸都是中國人。對此，民進黨今（17）日表示，馬英九為迎合中共話術，否定「兩岸互不隸屬」，而這是他本人在2003年主張。而台灣的未來應由2300萬人民共同決定，不會因為一場設計好的會面重新定義。歷史脈絡與國家主權，從不是任何個人發言能改寫的。

第17屆海峽論壇大會15日在廈門會議中心召開，馬英九在致詞時提到，中國5千年歷史，合久必分、分久必合，台灣民眾渴望兩岸朝向「和」與「合」，這也始終是台灣絕對的主流民意。

對此，民進黨中國部表示，6月15日，前總統馬英九赴廈門出席第17屆海峽論壇，並與中國全國政協主席王滬寧同台會面，而政協在中國是作為愛國統一戰線的組織，這場會面已完全超出交流的性質，實質上是一場經過縝密設計、系統性鋪排的政治表態。

民進黨指出，從言辭安排、角色定位到媒體操作，整體過程清楚展現中共意圖藉由馬英九之名對外輸出統戰成果，塑造「兩岸同屬一中、台灣內部支持統一」的錯誤印象；對內則透過前總統的角色削弱我方主體論述與社會抗體。馬英九的身分與發言完全不是「和平交流」的代表，而是中共統戰敘事中的樣板人物，背離台灣主流民意，踩踏台海現狀的政治底線。

民進黨中國部分析，從王滬寧對馬的高度讚揚「為排除兩岸交流干擾和障礙做出了表率」，就完全彰顯了其政治意義。馬英九此行，三宗罪難辭其咎：第一、違憲：馬英九為迎合中共話術，否定「兩岸互不隸屬」，這是他本人曾在2003年主張「中華民國是主權獨立的國家，兩岸互不隸屬」基本立場。為了配合北京的政治操作，馬英九甘於自我否定、踐踏憲政原則，徹底失去前總統應有的歷史分際。

民進黨中國部續指，第二、賣台，馬英九面對王滬寧時主動盛讚習近平、全盤附和中共提出的「和平發展」、「深化合作」等政治論述，完全配合中共的統一敘事，使中共得以打造出「連台灣前總統都支持統一」的政治畫面，嚴重傷害台灣的國際聲譽與自主形象。第三、誤國：馬英九的行動，除矮化台灣的主體地位外，更對國際社會釋出錯誤訊號。完全無視中國持續擴張軍事威脅、強化法律戰與認知戰、並不斷加壓統戰布局，對台步步進逼，形同替中國的對台戰略與侵略意圖背書。

民進黨中國事務部強調，根據最新民調，超過78%的台灣人民認同「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」，更有85%堅定支持「台灣的未來應由2300萬人民共同決定」。這不只是壓倒性的民意，更是台灣作為主權國家在國際體系中不可動搖的政治定位。台灣不是中國的一部分，也不會因為一場設計好的會面就被重新定義。歷史脈絡與國家主權，從來不是任何個人發言所能改寫的。