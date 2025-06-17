台灣糖尿病人口已250萬　多位綠委推「無糖飲料免稅」

▲民進黨「無糖免稅 健康加倍」記者會。（圖／民進黨提供）



記者杜冠霖／台北報導

民進黨立委鍾佳濱、賴惠員、林月琴、郭昱晴、王正旭、張雅琳、李坤城於今（17）日在立法院舉行「無糖免稅 健康加倍」記者會，呼籲財政部調整現行貨物稅架構，讓「無添加糖」包裝飲料比照天然果汁享有0%稅率。與會立委強調，「減糖不是口號，是對全民健康的投資」，應透過價格機制，引導健康消費。標檢局則指出，無添加糖尚缺標準定義，將研議訂定國家標準，配合現場製程稽查與事後檢驗，確保執行一致。

鍾佳濱指出，現行飲料貨物稅率為：天然果汁0%、稀釋果汁８%、其他飲料15%。然而，不少無糖茶飲、機能飲品被歸類於「其他飲料」，與高糖飲品課徵相同稅率，形成對健康不利的反向激勵，「無糖飲料應獲得實質鼓勵，而不是被懲罰」。

賴惠員表示，為了守護全民健康無糖飲品應該免稅，讓「稅更輕、路更寬」。現行《貨物稅條例》規定稀釋果汁稅率僅8%，但無糖飲品卻適用15%的稅率，明顯不公平。她補充，財政部今日因擔憂3至5億元的稅收短缺而未列席說明，然而在她看來，應該拿國民健康與微薄稅損放在天平上衡量，究竟是3至5億元稅收重要，還是全民健康更重要？

林月琴指出，糖分攝取過量不僅導致肥胖，更與心血管疾病、糖尿病、失智、憂鬱等密切相關，「2023年健保支出因糖尿病等代謝疾病增加逾133億元，我們不能再忽視。」她呼籲廠商將省下的稅金投入公共衛生宣導，提醒民眾減糖的重要性。郭昱晴舉例，英國、墨西哥、南非、美國多州已針對含糖飲料課稅，證明價格政策可有效影響選擇。「我們不是要限制大家喝什麼，而是透過減稅鼓勵選擇無糖飲品，這才是最溫和、也最有效益的做法」。

王正旭表示，糖尿病人口已達250萬人，且有年輕化趨勢。「這不只是醫療問題，更是國力與壽命的危機。我們不能再對糖的危害視而不見」，若非必要，應儘可能減少糖分、甚至代糖相關成分的攝取，「從國人飲食習慣及消費選擇的轉變，帶動廠商研發與生產的調整」，期盼國人能夠更傾向選擇無糖飲品，以遠離糖尿病、代謝性疾病等慢性病。

張雅琳補充，台灣青少年肥胖率居亞洲之冠，國高中生肥胖率超過三成。她指出：「學校周邊飲料店林立，孩子每天喝下的其實是糖水、奶精與各種澱粉添加物，長期下來將提高代謝病風險」，李坤城指出，《貨物稅條例》第八條已針對純天然果汁等、純天然蔬菜汁等免徵貨物稅，目的是維護國民健康、降低肥胖率及減少醫療支出，「合於國家標準無添加糖飲料品免稅」，這也是朝野共識。

墨西哥2014年開徵糖稅後，含糖飲料銷量下降7.6%、瓶裝水銷量上升；英國採「階梯式糖稅」，促使業者改配方減糖以避免課稅； 新加坡、挪威、法國 等國亦實施糖稅，搭配標示制度與宣導教育，健康政策收效良好。



國健署表示，配合健康台灣政策，應將糖攝取控制在每日熱量10%以下（約50公克），鼓勵多喝白開水、減少含糖飲品；食藥署補充，目前已推行正面營養標示8年，採用紅綠燈燈號引導健康選擇，業者應確實標示、清楚揭露。標檢局則指出，無添加糖尚缺標準定義，將研議訂定國家標準，配合現場製程稽查與事後檢驗，確保執行一致。