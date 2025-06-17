民眾黨不出席國安簡報　沈伯洋：政黨選擇拒絕將「動搖民主根基」

▲民眾黨主席黃國昌、民眾黨秘書長周榆修召開記者會回應「總統賴清德邀在野參加國安簡報」。（圖／記者呂佳賢攝）

記者郭運興／台北報導

總統賴清德邀請在野黨於18日進行國安簡報，民眾黨今（17日）則回應，「對於賴政府此次草率匆促且充滿政治算計之安排，本黨至感遺憾，主席不克出席此次會議」。對此，民進黨立委沈伯洋以「法理情分析國安簡報」，他強調，如果一個政黨，選擇拒絕文明表現、踐踏法理情，那不僅會讓問政持續荒腔走板，更會讓台灣在外部威脅環伺下，陷入自我削弱的險境，動搖台灣的民主根基，討論什麼直播都是在扯開話題。

沈伯洋表示，關於總統與在野黨分享國安簡報這件事，可以從台灣人最熟悉的「法理情」來談。以法而言， 根據《國家機密保護法》，總統本就有權核定機密，也有權在法律框架下（保密協定）分享。

沈伯洋表示，以理而言，主動分享，代表執政者與在野黨建立合理的「責任共同體」，共同扛起國安責任。這不僅是為了「國安一致對外」的政治合作，更是要建立起「知情者的政治責任」，讓所有參與者都能基於事實來監督與判斷。

沈伯洋說，以情而言，分享國安簡報，正是希望為國家建立一個超越黨派的合作慣例，讓政治回歸良性互動。

沈伯洋認為，以法律作為堅實的基礎，建立起合理的問責制度，再用誠意開創良好的互動慣例，這才是一個現代國家的文明表現。

沈伯洋強調，如果一個政黨，選擇拒絕文明、踐踏法理情，那它不僅會讓自身的問政持續地荒腔走板，更會讓台灣在外部威脅環伺下，陷入自我削弱的險境，動搖台灣的民主根基。

沈伯洋提到，剛剛聽民眾黨直播，還在講國家機密保護不是一個人決定，請看國家機密保護法第七條和第十四條，為什麼自己需要跟一個法學博士講法條？

最後，沈伯洋直言，討論什麼直播（國安簡報到底怎麼直播）、討論什麼時候接到電話，討論內容是不是自己期待，都是在扯開話題。

▼民進黨立委陳沈伯洋。（圖／記者湯興漢攝）