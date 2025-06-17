上千村民闖馬鈴薯田「零元購」　陸警吃案還嗆：法不責眾！

記者蔡紹堅／綜合報導

安徽宿州馬鈴薯農曾先生去年投資300多萬元（人民幣），在解集鎮清泉村承租了一塊馬鈴薯田，不料，前幾天竟有上千位村民闖入農田搶挖馬鈴薯。令人傻眼的是，曾先生報警之後，派出所竟打算吃案，僅表示，「法不責眾，人太多了，沒辦法！」

曾先生在接受大陸媒體採訪時表示，去年11月，他投資300多萬元租下500畝地種植馬鈴薯，「5月底開始收穫了，我們發現到了夜裡經常有附近村民到地裡偷挖。一開始就幾十號人，我們一直去攆著。」

▼大批村民闖入田地搶馬鈴薯，甚至有人直接開小貨車來載。（圖／翻攝微博）



曾先生說，他攔住幾個村民質問對方為什麼來偷馬鈴薯，不料對方卻振振有詞說「這是你們地裡剩下不要的，我來撿一點！」

曾先生提到，6月10日後，情況變得愈發嚴重了，從偷竊變成了哄搶，「不分白天黑夜，每天有幾百甚至上千人次到地裡挖。我們過去驅趕，人家也不理睬，最多是丟下馬鈴薯，轉身換個地方繼續挖。搶的人太多了，我們根本管不過來。」

曾先生說，原本預計一畝地能收3噸，目前才收了1噸就遭到哄搶，「除了用麻袋裝，很多人乾脆開著三輪車一趟一趟來地裡拉，包括被挖走和破壞的在內，地裡的馬鈴薯損失將近100萬斤，按照每斤批發價0.6元計算，經濟損失約60萬元。」

令人傻眼的是，曾先生報警後，派出所竟跟他說「法不責眾，人太多了，我們也沒辦法。」

曾先生另一方面也嘗試在網路上反映此事，沒想到政府工作人員竟向他施加壓力，逼他刪除影片，減少負面影響。「還有各方找到我的親友勸我不要再反映，說胳膊擰不過大腿。」

不過，隨著大陸媒體接連報導此事，當地警方也迅速轉變態度，在16日深夜發出通報，表示已受案調查，下一步將根據調查結果依法依規處理。