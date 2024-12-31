民進黨青年部前主任涉「吃案霸凌」　卓榮泰遭挖出昔日站台狂稱讚

▲卓榮泰(左)昔日與蔡沐霖(右)合影。（圖／翻攝自蔡沐霖臉書）

記者郭運興／台北報導

民進黨青年部前主任蔡沐霖，涉嫌接獲女同仁投訴遭性騷擾時，利用權勢霸凌被害人，甚至飆罵三字經，逼被害人向涉嫌性騷擾黨工道歉，台北地檢署今（31日）依強制罪起訴。而媒體人黃揚明也挖出行政院長卓榮泰，2019年擔任民進黨主席時，為特助蔡沐霖站台支持參選雙和立委的往事，卓榮泰當時高喊「民意代表要有專業內涵、年輕精神及負責態度，以自己對蔡沐霖的觀察全都具備，也因為如此應該把他奉獻給大家」。

起訴書指出，蔡沐霖2020年，擔任民進黨青年部主任，有女黨工在中央黨部向蔡沐霖反映，遭不當肢體接觸，或過度親暱的疑似性騷擾行為，希望蔡沐霖能有適當處置。但蔡沐霖沒有依《性別工作平等法》規定以及黨內申訴處理辦法進行糾正補救，也沒有提供被害人應有的保護協助，反而怪罪被害人「你給人家燒到龜覽趴火」、「雄性動物追求異性，總會被傷自尊」，又藉故在會議上公開對被害人罵三字經，處處刁難、羞辱、孤立被害人外，還要不擅長英、日等外語的被害人調到國際部，或者道歉、選擇資遣等三條路。

對此，黃揚明挖出「卓榮泰昔日推薦蔡沐霖參選雙和立委」，當時卓榮泰說「自己去年12月參與黨主席補選時請蔡沐霖來幫忙，發現他雖然年輕，但是很沉穩，寫的東西、講出去的話都很得體，因此在擔任主席後邀請他留在黨中央，擔任主席特別助理。卓榮泰回憶，蔡沐霖當時一口答應，後來跟他朝夕相處，也因為他輔佐了自己做很多事，才有辦法把民進黨從去年失敗後一步一步拉回來，讓人民再次有信心」。

黃揚明再指，卓榮泰還說「這次選舉在提名立委候選人時，大家都認為這個選區有些艱困，蔡沐霖有天寫一封信給自己，信中表示，如果沒有適當的人選，他願意一馬當先，勇往直前，也因為如此，他今天就站在這裡，接受大家檢驗。而這裡的議員們聽到蔡沐霖要選，都相當無私地帶他跑行程、替他安排組織，也介紹朋友給他認識，這是身為主席很感動也很感謝的事情，也更有信心爭取選民的支持」。

接著，黃揚明提到，卓榮泰表示「蔡沐霖之前也曾在陸委會工作，陸委會負責的兩岸工作需要非常敏銳的性格，寫出的所有文字要非常用心才不會逾越紅線，蔡沐霖就是如此，因而訓練非常成熟穩重的行政經驗，希望他未來進入國會，用這樣穩健的行政經歷以及擔任主席特助時對黨務改革所展現的魄力，讓雙和地區有新的抗體、新的選擇」。

黃揚明指出，卓榮泰提到「之前看到國民黨主席吳敦義接受記者訪問時講不出話，蔡沐霖的對手也在去年公投辯論時站上辯論台，然而十多分鐘的時間只花了五十五秒，對著麥克風跳針，他們的『無言』實在都讓人『無言』，既然黨主席跟黨籍的立法委員都如此，就讓可以講話、可以做事的年輕人蔡沐霖來做」。

黃揚明說，卓榮泰最後喊話「蔡沐霖的對手在辯論時『無言』，在立法院審查前瞻預算時卻動手丟東西，只動手不動口絕非民意代表該做的，現在的民意代表應該要有專業內涵、年輕精神及負責態度，以自己對蔡沐霖的觀察全都具備，也因為如此應該把他奉獻給大家。過去蔡沐霖是主席特別助理，但從現在起，他就是雙和的特別助理，幫雙和地區的大家解決問題，有任何困難大家都可以找他」。

最後，黃揚明也附上「卓榮泰昔日推薦蔡沐霖文章的來源」，就在民進黨的官網。

★★未經判決確定，應視為無罪★★

▼卓榮泰昔日推薦蔡沐霖參選立委。（圖／翻攝民主進步黨官網，點圖放大）