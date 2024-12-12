民眾控幼兒遭性侵被吃案　教育局：惡意扭曲+竊取影片...已提告

▲台南市有民眾持續以不實影音及圖文，透過各種通訊媒體及管道，指稱其幼兒遭性侵案被教育局吃案一事，教育局12日嚴正駁斥，並籲請民眾勿轉傳，以免觸法及形成另類網路霸凌。（圖／示意圖，記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

台南市有民眾持續以不實影音及圖文，透過各種通訊媒體及管道，指稱其幼兒遭性侵案被教育局吃案一事，教育局12日嚴正駁斥，並對該家長以非理性惡意言語威脅、戲謔、性騷女承辦科長及同仁，甚至竊取查案用、根本不是此案的監視錄影畫面製作影片，警方都已蒐證提告。

教育局表示，2024年9月24日獲報後，立即依程序組成調查小組，並以嚴謹的態度處理，有3名調查小組委員全數外聘，包含具有兒童保護、性侵害防治相關法律專業及幼教專家學者與律師。調查結果已於11月1日提送認定委員會審議，決議為：本案就現有證據無從認定疑似行為人有對幼生涉及檢舉事項之違法行為。

教育局說，本案目前已進入司法審理階段，相關影像證據資料皆已配合提供司法機關調查；教育局重申對性平事件不隱匿、不包庇、不拖延及虐童零容忍的政策立場，也絕不會有包庇疑似行為人或幼兒園的違法行為，但也要力求勿枉勿縱。

教育局補充表示，事件當事人家長，即使不滿意處理結果，但不循正常管道舉證陳情，近期卻不斷透過各種通訊軟體與管道，以扭曲事實的資訊，惡意攻擊散播，且查案過程屢次以惡意言語威脅、戲謔、性騷女承辦科長及同仁，讓從事公務的女性員工心生害怕，甚至離職，種種不當言行，教育局除深感遺憾也予以譴責。針對該家長的種種違法行為，教育局已逐一蒐證並提出告訴。期盼閱聽者能理性判斷，勿輕易聽信扭曲事實的言論，也勿轉傳相關影片，以免觸法及形成另類的網路霸凌。