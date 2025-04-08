獨／批警吃案還檢討被害人！工地遭竊業主現身開砲　疑個資外洩

▲許姓被害人親自出面二度投訴警方：疑似涉嫌洩漏個資同時檢討被害人 。（圖／記者吳奕靖攝）

記者吳奕靖／高雄報導

《東森新媒體ETtoday》昨天（7日）獨家接獲投訴，揭露高雄市旗山分局建國派出所吃案，現在卻衍生出案外案，許姓被害人的身份被揭露，指他牽扯一起槍擊案，同時他的電話也被洩漏，現在許姓被害人二度投訴，質疑警方違反個資法「檢討被害人」。對此，高雄市警察局表示，目前整起案件已經由檢察官指揮，同時許姓被害人認為個資被洩漏部分，市警局會進一步調查，決不寬貸。

許姓被害人今天親自出面向《東森新媒體ETtoday》二度投訴，他相當氣憤自己的個資被洩漏。許姓被害人表示，7日時接獲不明人士打電話給他，並且宣稱自己是「記者」，他直覺不知道是不是被詐騙，因為他怎麼也想不透「記者」如何取得他的電話？

▲警方提供的報案聯單，表示案件是在6日受理，不過卻沒有當事人簽名。（圖／旗山分局提供）

另外許姓被害人也被揭露曾經涉及一起槍擊案件，這讓許姓被害人更覺得驚訝，明明是一起偷竊案件，自己是被害人，工地被偷竊是事實，跟他之前涉及案件有何關係？許姓被害人也強調，這起槍擊案件尚在法院審理當中，還沒有判刑，依照「無罪推定」原則，自己應該還是「清白之身」，而且槍擊案跟竊案是一案歸一案，這根本就是在檢討被害人。

知名警眷谷百合則痛批高雄市旗山分局：「有卡案的人被偷就活該嗎？還是以後都私法處理就好呢？ㄧ案歸一案，警方不能因為自己的怠職就扯被害人有前科。」她也指出，「業者興建案場通常會投保失竊險，警方估計業者遭竊243公斤電纜線約僅市值10幾萬元，但犯嫌第一次得手銷贓才賣1萬餘元，和業者堅稱損失百萬元相差甚遠。損失金額是以購入金額（收據）計算，不是用銷贓金額喔。」

同時她也強調，「電纜售價是以公尺為計價單位，基層員警卻以公斤為單位在計算電纜市值，煩請這名受訪基層多方了解後再對外發言，以免讓警察顏面掃地。」同時也呼籲旗山分局，面對吃案還是坦然面對，不要故意打烏賊戰術，讓警方成為治安良好的最大詐騙集團。

▲高雄光地場工地「連3天遭竊」損失百萬！2度報警遭拒 怒逮現行犯控警吃案。（圖／民眾提供）

這起案件是旗山分局建國派出所被許姓被害人指控吃案，據悉，業者在4日半夜有電氣設備遭竊，5日前去派出所報案，但值班員警卻以公司負責人未到場拒絕受理，未料當夜該廠二度遭竊後，再度報案卻被警方暗示「破案機率低」，更稱劉邦友命案、陳水扁槍擊案都沒偵破，疑似要受害者知難而退。業者後續自力救濟逮捕多名現行犯，痛批警方「吃案又瀆職」害損失上百萬。

據了解，這起案件經媒體披露後，局長林炎田已經責成市警局督察室進行調查，督察人員亦親赴旗山分局，檢視調閱相關報案過程的駐地監視器影音紀錄，經調查確認，旗山分局受理本案過程確有嚴重疏失，林炎田指示務必徹查釐清各別人等之責任疏失，與相對應負之懲處。同時竊盜案件也已經向檢察官呈報，由檢方統一指揮偵辦調查。