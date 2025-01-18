獨／惡鄰揮刀猛刺！男「全身是洞」傷勢曝　現身控警大案小辦

▲被害人的背部滿是刀傷 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市林園區發生一起持刀傷人案！被害人因為跟鄰居發生口角，不但被痛毆甚至還被拿刀刺傷，不過家屬質疑警方「大案小報」，竟然沒有當場逮捕嫌犯，還要求家屬等到診斷證明書出來後，再到派出所提告。被害人現身控訴，只見他身上多處刀傷「全身是洞」，讓人不忍卒睹。

這起案件發生在14日晚間6點到7點間，地點在東林西路一家醫院的後方，被害人身體多處被刺傷，目前還在醫院救治觀察，家屬PO指控全案是「預謀殺人」案，希望目擊者提供監視器畫面。被害人黃周先生有氣無力告訴《ETtoday新聞雲》，自己當天只是出門倒垃圾，結果跟鄰居發生口角，鄰居找來自己兄弟，兩人合力痛毆自己之外，甚至還拿出預謀的刀械刺傷背部，自己意識不清被送醫，後續的發展就不清楚了。





▲被害人的背部滿是刀傷，床鋪都是血跡（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者詢問被害人家屬周先生，他表示當時有報警，而涉嫌殺人的鄰居跑回距離案發地不到30公尺的住家，不過員警抵達現場後，卻沒有立刻逮捕惡鄰，而是在事發隔天通知家屬，表示有在嫌犯家裡搜出「作案刀」，同時請家屬拿診斷證明書到派出所提告，整個過程根本就是「預謀殺人」，警方也有明顯瑕疵，所以越想越不對，才會在網路貼文尋求監視器畫面。

針對此案，林園分局回應經了解，兩人因長期有糾紛，當天兩人於倒垃圾時，發生肢體衝突，陳男持刀傷害周黃男，因周黃男表示不需警方處理，警方先以社會秩序維護法偵辦，並查扣水果刀，後續周黃男子家屬於1月16日至派出所提出傷害及殺人未遂告訴，警方已依規定受理，並依法偵辦。

至於為何一開始僅以社維法案偵辦，直至被害人提告後，才依傷害、殺人未遂罪偵辦，家屬明確指認行兇者後，為何未將行兇者依現行犯移送地檢署？警方並未說明。

▲被害人的背部滿是刀傷，現在還在醫院休養 。（圖／記者吳奕靖翻攝）