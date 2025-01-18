　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

獨／惡鄰揮刀猛刺！男「全身是洞」傷勢曝　現身控警大案小辦

▲被害人的背部滿是刀傷 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲被害人的背部滿是刀傷 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市林園區發生一起持刀傷人案！被害人因為跟鄰居發生口角，不但被痛毆甚至還被拿刀刺傷，不過家屬質疑警方「大案小報」，竟然沒有當場逮捕嫌犯，還要求家屬等到診斷證明書出來後，再到派出所提告。被害人現身控訴，只見他身上多處刀傷「全身是洞」，讓人不忍卒睹。

這起案件發生在14日晚間6點到7點間，地點在東林西路一家醫院的後方，被害人身體多處被刺傷，目前還在醫院救治觀察，家屬PO指控全案是「預謀殺人」案，希望目擊者提供監視器畫面。被害人黃周先生有氣無力告訴《ETtoday新聞雲》，自己當天只是出門倒垃圾，結果跟鄰居發生口角，鄰居找來自己兄弟，兩人合力痛毆自己之外，甚至還拿出預謀的刀械刺傷背部，自己意識不清被送醫，後續的發展就不清楚了。

▲被害人的背部滿是刀傷 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲被害人的背部滿是刀傷，床鋪都是血跡（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者詢問被害人家屬周先生，他表示當時有報警，而涉嫌殺人的鄰居跑回距離案發地不到30公尺的住家，不過員警抵達現場後，卻沒有立刻逮捕惡鄰，而是在事發隔天通知家屬，表示有在嫌犯家裡搜出「作案刀」，同時請家屬拿診斷證明書到派出所提告，整個過程根本就是「預謀殺人」，警方也有明顯瑕疵，所以越想越不對，才會在網路貼文尋求監視器畫面。

針對此案，林園分局回應經了解，兩人因長期有糾紛，當天兩人於倒垃圾時，發生肢體衝突，陳男持刀傷害周黃男，因周黃男表示不需警方處理，警方先以社會秩序維護法偵辦，並查扣水果刀，後續周黃男子家屬於1月16日至派出所提出傷害及殺人未遂告訴，警方已依規定受理，並依法偵辦。

至於為何一開始僅以社維法案偵辦，直至被害人提告後，才依傷害、殺人未遂罪偵辦，家屬明確指認行兇者後，為何未將行兇者依現行犯移送地檢署？警方並未說明。

▲被害人的背部滿是刀傷 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲被害人的背部滿是刀傷，現在還在醫院休養          。（圖／記者吳奕靖翻攝）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
老婆外遇生下小孩「老公要扶養？」　律師解答了
AV女優12小時千人斬　一票男人排隊畫面曝光
快訊／救護車對撞機車起火！　傳恐怖爆炸聲
過氣韓星爆「棄養失智母親」　療養院求救
分析／傷敵一千自損八百！　藍委總預算「提案之亂」贏了嗎
陳玉珍再嗆影視圈　「丟掉要飯的碗！」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

吸毒還住法國開銷大！泰男走私運億元海洛因磚　下場曝光

快訊／彰化救護車對撞機車起火！傳恐怖爆炸聲　女騎士命危搶救中

豪氣投資60萬獲贈iPhone　送修見對話...店員：阿北你被騙了

3歲童褲沾大便！狠心繼父「愛心小手」狂打　抓頭撞地險喪命

獨／惡鄰揮刀猛刺！男「全身是洞」傷勢曝　現身控警大案小辦

快訊／蘆洲捷運站外聯結車載大型機具！整輛掉下來　驚險瞬間曝

月影燈季紅衣女亂入「大跳16蹲1分鐘」民眾氣炸　超扯畫面曝

警辦案調監視器撞見「車手面交現場」　埋伏逮人保婦130萬

快訊／左營民宅火警！濃黑煙狂竄　1男急衝頂樓逃生

高雄驚傳「預謀殺人」！男身中多刀送醫　警僅移送社維法

「黃麟凱遺體」深夜抵達板橋殯儀館

羅志祥認出護理師鐵粉　豪發6萬紅包：辛苦了

#黃仁勳 進場尾牙！員工高呼「Team Taiwan」

槍決 #黃麟凱 拖7年半！ 36死囚輪誰上刑場 #法務部 說話了

遭記者堵訪問「死刑看法」　賴清德：不用那麼近

#台中 惡警不雅對待20歲女！ 還提特殊服務：半小時5萬

陳冠希不爽被台灣節目模仿　傳訊怒罵…因老婆秒改態度

田馥甄祝福鬼鬼當媽　「勇敢做想做的事情很棒」

執行死刑時機點惹議　黃國昌：別把司法當政治操作工具

【回娘家只須走三步？！】新娘嫁到隔壁而已卻哭成這樣XD

吸毒還住法國開銷大！泰男走私運億元海洛因磚　下場曝光

快訊／彰化救護車對撞機車起火！傳恐怖爆炸聲　女騎士命危搶救中

豪氣投資60萬獲贈iPhone　送修見對話...店員：阿北你被騙了

3歲童褲沾大便！狠心繼父「愛心小手」狂打　抓頭撞地險喪命

獨／惡鄰揮刀猛刺！男「全身是洞」傷勢曝　現身控警大案小辦

快訊／蘆洲捷運站外聯結車載大型機具！整輛掉下來　驚險瞬間曝

月影燈季紅衣女亂入「大跳16蹲1分鐘」民眾氣炸　超扯畫面曝

警辦案調監視器撞見「車手面交現場」　埋伏逮人保婦130萬

快訊／左營民宅火警！濃黑煙狂竄　1男急衝頂樓逃生

高雄驚傳「預謀殺人」！男身中多刀送醫　警僅移送社維法

全鎮為她熄燈！　《情迷四月天》95歲瓊安普洛萊特離世

立院刪凍41億預算！國土署：影響租金補貼、汐止千戶社宅恐喊卡

居家環境DIY換新　醫：保持室內通風「防甲苯甲醛濃度飆高」

支持重症患者生命！善心企業海捐40台　送「氧」助花東弱勢

習川通話　陸專家：川普上台不會立即施壓「先談不是先打」

再談總預算刪減　卓榮泰：刪不能刪安全、減不能減尊嚴

白天早午餐夜晚化身餐酒館！水湳商圈低調純白老宅　台中約會推薦

老婆外遇生下小孩「老公要扶養」！律師解答：婚內出生都算老公　

福建少棒小將訪科博館、洲際球場　圓夢踏上職棒球場大呼：高級！

日本A型流感續拉警報　B型流感恐2月後蔓延

用嘴巴幫男友…女大生「摳喉嚨」卡硬塊崩潰：好像得癌症！醫笑了

社會熱門新聞

傍晚才知將槍決　黃麟凱雞腿只吃1口

黃麟凱槍決太晚　律師團出招打亂安排

唯一女死囚「驚世媳婦」林于如現況曝

即／陳國華14歲兒被撞飛　肇事駕駛身分曝

黃麟凱伏誅！姊赴板殯辦手續　遺體周一火化後樹葬

台南騎士「拒攔查」被撞死　9分鐘違規45件

即／驚險瞬間曝！聯結車載運大型機具突滑落

即／南橫台東栗園段嚴重坍方！雙向封閉

即／彰化救護車對撞機車起火！女騎士命危送醫搶救

等到黃麟凱伏法！王爸今赴妻女塔位祭拜：別再掛念

黃麟凱「已不可能教化」　教誨師揭2大關鍵

黃麟凱勒斃女友　反問員警：被殺關我啥事

王爸感謝政府幫忙　批黃麟凱：就是報應

嘉義縣取締超速1.7萬件　冠軍測速桿在「這鄉鎮」

更多熱門

相關新聞

高雄男身中多刀送醫　警僅依社維法偵辦

高雄男身中多刀送醫　警僅依社維法偵辦

高雄市林園區東林西路一家醫院後方，傳出疑似流血刑案，據了解，兩名鄰居因為不明原因發生衝突，其中一人身上多處遭刺傷，現在還在醫院觀察當中。家屬指控全案是「預謀殺人」，但《ETtoday新聞雲》求證園林警方，警方證實確有此事，但當時是以《社維法》偵辦。至於為何未依傷害或殺人未遂罪偵辦，並將疑似行兇者依現行犯移送，警方並未說明。

高雄真的很會！搭捷運嗶卡聲有「吉伊卡哇」

高雄真的很會！搭捷運嗶卡聲有「吉伊卡哇」

12歲以下幼童　壽山動物園過年免費入園

12歲以下幼童　壽山動物園過年免費入園

王爸感謝政府幫忙　批黃麟凱：就是報應

王爸感謝政府幫忙　批黃麟凱：就是報應

高雄消防特搜大隊成立滿足重型搜救量能

高雄消防特搜大隊成立滿足重型搜救量能

關鍵字：

高雄林園持刀傷人案警方家屬水果刀社維法吃案大案報小

讀者迴響

熱門新聞

《海豚灣》童星21歲殺人「至今還在逃」

黃麟凱1槍伏法！「奪14命殺人魔」挨5槍才斷氣

23歲網美「半裸哺乳」照引酸言　她高EQ回應了

立院統刪預算震撼百家媒體數萬從業人員　三大公會緊急聲明

黃仁勳宴請台廠36家CEO　大老闆難得「排排站」合照

傍晚才知將槍決　黃麟凱雞腿只吃1口

陳國華找到肇逃者「決定不求償」親曝原因

贊成執行死刑？最新6400人網路民調「一面倒」

廢死聯盟：黃麟凱獄中考到「街頭藝人證照」　遺願曝光

黃麟凱槍決太晚　律師團出招打亂安排

唯一女死囚「驚世媳婦」林于如現況曝

劉書宏深夜突PO告別文「犯了數不清的錯」！

楊宗憲：謝金燕兒「百分百不是我的」

健身房30員工出國旅遊　被集體賣到緬甸　

苗博雅沉默21.5小時回應　網嗆翻：廢死變裝死

更多

最夯影音

更多

「黃麟凱遺體」深夜抵達板橋殯儀館

羅志祥認出護理師鐵粉　豪發6萬紅包：辛苦了

#黃仁勳 進場尾牙！員工高呼「Team Taiwan」

槍決 #黃麟凱 拖7年半！ 36死囚輪誰上刑場 #法務部 說話了

遭記者堵訪問「死刑看法」　賴清德：不用那麼近

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

這一道湯 讓身體暖呼呼

這一道湯 讓身體暖呼呼

「文里補習班」開課啦！做一道喝完全身發熱的「西湖牛肉羹」，讓整個冬天暖呼呼！

600萬翻新老屋大成功

600萬翻新老屋大成功

開箱老屋翻新，化身豪宅、全方位打造舒適高質感氛圍，細節滿滿！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面