旗山分局接連出包！所長提油桶救援　市警局幕僚嘆：一意孤行

▲旗山分局。（圖／取自旗山分局）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市旗山分局建國派出所轄區內發生竊盜案件，卻發生吃案情況！其實旗山分局近期出包狀況不斷，日前被揭露在甲仙驚見一具「身份不詳」的腐屍，警方竟請私人殯葬業處理，現在又爆發吃案，甚至在接受媒體訪問時檢討被害人，分局長何正光未能配合市警局的危機處理會議決議進行善後，反而讓危機越滾越大。

《東森新媒體ETtoday》7日接獲投訴，旗山一起光電工地失竊案的被害人指控警方吃案，警方甚至搬出「陳水扁、劉邦友血案」未破，疑暗示「破案機率低」來推諉報案，讓被害人非常生氣；沒想到這個偷竊集團竟二度上門，這次早有準備的被害人「甕中抓鱉」。

這起案件被媒體披露之後，高雄市警察局高層召開危機處理會議，除了請市警局督察人員親赴旗山分局調查之外，同時也決議本起案件的發言人為「副分局長」層級以上。同時，公關室也立即協助給予相關建議，只是沒想到晚間新聞一播出，市警局人員全部傻眼，竟然由被指控以「劉邦友、陳水扁案未破」的當事人，也就是應該被調查的「所長」出面回應澄清。該名所長在媒體鏡頭前的受訪說明內容，更疑似有檢討被害人之嫌。據了解，針對上述情況，高雄市警察局高層在7日晚間召開緊急會議。

其實旗山分局的脫序行為還不止這一起，3月26日也被投訴，甲仙區一處空地發現一具腐爛的男屍，員警到場後發現身上沒有證件、未見家屬，竟然草率通知民間殯葬業者到場處理運送，明顯違反相關規定，甚至還可能造成跡證破壞。雖然分局當時透過新聞稿表示：「3月25日9時25分甲仙區的禪寺通報有修行之法師倒臥於園內小徑上，本分局獲報後立即偕同消防隊前往查看，至現場後發現死者同為該寺之法師，立即通知其家屬並由家屬自行連繫殯葬業者」。

但真的有確認身份嗎？根據掌握，分局「私下」向投訴人道歉，坦承疏失。為此，高雄市警局方面也在相關會議上重申，對於無名屍的處理務必要遵守相關規範，避免有圖利之嫌。

旗山分局接連在刑事案件處理上出包，甚至還上演「提油桶上場救火」的情況，對於市警局高層與幕僚提供的建議置若罔聞，幕僚忍不住感嘆「一意孤行」，讓危機越滾越大。