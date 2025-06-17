國安簡報不符期待！　國民黨：不接受全程不公開

▲國民黨秘書長黃健庭。（圖／記者崔至雲攝）



記者崔至雲／台北報導

總統府將邀在野黨主席進行國安簡報，不過，總統府昨日表示，因內容涉及高度機密，此次國安簡報將全程閉門舉行。國民黨秘書長黃健庭今（17日）說明，已有向府方表達無法接受全程不公開，盼能公開兩黨主席致詞；此外，也表達會議中時間不夠討論經濟、社會安全等議題，這不符合國民黨主張討論國是的構想。

有關「重要國家安全情勢專案簡報會議」，總統府發言人郭雅慧16日傍晚表示，這是我國首度，由總統以三軍統帥身份，召集國防、外交、兩岸及國安相關首長，向主要在野政黨領袖進行重要國安情勢專案簡報，目的在透過最新國家安全情勢簡報，協助在野政黨領袖即時掌握國家所面臨重大威脅及相關重大政策，確保國家在面對各項挑戰時，不分朝野團結一致對外。

郭雅慧表示，由於內容涉及高度機密，因此此次重要國家安全情勢專案簡報將採取「全程閉門進行」。在野政黨領袖於上午9時入場後，會向來賓說明會議流程與會議須知，總統簡短開場後，隨即進行會議。

對此，黃健庭表示，會議流程與總統府都尚未談妥，不解府方怎就在昨晚公布相關流程，甚至聽說總統府跟民眾黨說，國民黨同意全程不公開，但國民黨的立場是無法接受全程不公開。國民黨認為，應公開總統致詞，以及兩黨主席致詞，這部分不會牽涉到機密問題，但目前尚未得到府方的同意。

黃健庭也說，根據總統府所規畫的會議時間，會覺得時間不夠讓在野黨能針對經濟、科技、社會安全等議題與總統做討論，會議的框架仍是聽總統簡報，這也不符合國民黨的預想。且府方在溝通過程中從未提及保密協議一事，直至昨天他主動詢問，總統府秘書長潘孟安才說需簽署保密協議。

黃健庭強調，國民黨的立場是希望能朝野對談，若大家有歧見，尚未達成共識，可繼續協商。