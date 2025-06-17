白營批國安簡報「沒懲處機制」　綠：沒把藍白主席當賊防是總統不對？

▲民進黨發言人吳崢。（圖／民進黨提供）



記者杜冠霖／台北報導

總統賴清德邀請國民黨主席朱立倫、民眾黨主席黃國昌，18日進行國安簡報，而在野黨質疑聲浪不斷，光「是否直播」就吵得不可開交，民眾黨發言人陳智菡昨質疑，總統府要分享國安資訊，完全沒有相應的管理與懲處機制，要如何保障資訊安全？對此，民進黨今（17日）回應，相關流程包含專案報告跟後續討論，即便民眾黨說報告完再直播，但後面討論的不就是前面的報告內容？且總統府會請在野黨領袖簽保密協定，陳智菡的意思是覺得要大刑伺候，沒把在野黨主席當賊防是總統不對？

陳智菡表示，在立法院裡的「秘密會議」，對參與的立委有基本保密協定與規範，不知道總統府的規範與忠誠查核是什麼？總統府這麼大張旗鼓的「分享國安資訊」，卻完全沒有相應的管理與懲處機制，要如何保障資訊安全？如何避免潛在的國安風險？又要如何確保參與會議的相關人員，能守住國家利益與機密安全的底線？

民進黨發言人吳崢表示，總統是邀請在野黨主席，明天上午到總統府共同聽取國安專案報告跟機密資訊，這是總統釋出非常高度溝通誠意，台灣如今面臨的外交、軍事外部威脅跟挑戰確實非常大，國安當前，絕對需要全台灣所有政黨共同面對，所以總統打破過去慣例，首創這樣的邀請，這是對在野黨高度尊重。

吳崢指出，昨天看到民眾黨主席黃國昌，自己質疑這樣的過程為何不公開透明？按照民眾黨過去要求也就是要直播，這是民眾黨自己提出來的 為何這次的國安專報會面沒有直播 理由大家也能理解 因為專案報告中勢必涉及許多關鍵機密資訊，並不適合公開直播。

吳崢強調，相關討論事涉重大，不宜放到檯面上公開討論，相信國人都能理解，民眾黨發言人昨天出來說，從未說國安專報要直播，是專報完再開直播。但也看到總統府安排前面一個半小時到兩個小時要國安專報，總共有四個主題：兩岸情勢、國際外交挑戰、中國對台發起的混合戰，也就是統戰滲透，報告完後還有一個小時綜合討論。

對於民眾黨表達想要公開直播，吳崢質疑，這樣的提議有可行性嗎？流程是先聽報告，聽完報告後大家開始討論、交換意見，民眾黨說前面不要直播、報告完再直播，但後面討論時間談的不就是前面的報告議題嗎？要怎麼直播？難道總統要限制黃國昌跟朱立倫不要討論剛剛報告的內容？那這樣的意見交換還有價值嗎？

吳崢質疑，又或者民眾黨是說，就直播，只要黃國昌跟朱立倫講到相關內容，直播就關掉或消音？有可能嗎？要進行民眾黨期待的真誠對等交流，相關交流涉及國安敏感資訊，勢必要在閉門狀況下進行，這一點應該很好理解，也不曉得民眾黨為什麼理解上如此困難？國安當前，一時的直播流量應該可以放一邊，還是期待民眾黨響應。

對於昨天民眾黨發言人陳智菡質疑，總統要跟在野黨領袖分享國安資訊，怎麼沒有相應懲處機制，這樣如何保障資訊安全，簡直是把國安當秀場。

吳崢坦言，嘆為觀止，事實上明天的國安專報，總統府已經說明，會請在野黨領袖簽保密協定，陳智菡的意思是覺得這樣不夠、要大刑伺候，若不祭出法律手段搞不好就有人洩密？但賴清德邀請的是朱立倫、黃國昌，陳智菡的意思是責怪賴總統沒有把這兩人當成洩密預備犯？為何民眾黨發言人出此言？是要詔告全體國人這兩人不可信、只簽保密協定不夠？沒把他們當賊防是總統不對？

吳崢強調，總統向在野黨領袖釋出誠意，也相信他們會遵守法律規範，陳智菡現在是跳出來說朱立倫跟黃國昌不可信，有高度洩密風險？若陳智菡認為在野黨是洩密預備犯，那為何在立法院不盡快呼應民進黨的國安提案？民眾黨態度一變再變、自我矛盾，但總統還是希望朝野政黨共同面對國安威脅，還是持續邀請，儘管民眾黨朋友有許多誤會，還是希望促成，以國家利益為優先。