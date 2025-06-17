碩士學歷當主管！老爸擁5房3地「卻超愛撿回收」　她崩潰：怎溝通

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者周亭瑋／綜合報導

一名女網友日前無奈透露，50歲父親擁有碩士學歷，在一間公司當主管，明明收入不差，同時又有5房、3地，卻喜歡在外撿回收品去賣，甚至會要求她一起幫忙，讓她不知如何是好。文章掀起討論，不少網友建議，她應以非對抗的方式引導，試著了解爸爸背後的心理狀態。

女網友在Dcard發文提到，家中爸爸今年50歲，不僅有碩士學歷，還擁有5間房產與3塊土地，同時他也在一間小公司當主管，生活經濟無虞，「但不知道為什麼，他從以前就喜歡在外面撿廢棄品，再到回收廠賣，然後也不是撿有錢的，而是瓶瓶罐罐。」

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令原PO困擾的是，她經常被叫去幫忙，若她嫌髒不幫，還會被情緒勒索，「每次忙一忙只有100塊，我自己有接家教，1小時也有個500塊。不知道我爸這種心態是怎樣，也不知道怎麼溝通，講一下又被情緒勒索，很討厭......。」

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pixabay）

對此，有人猜測，這是儲物癖、控制欲或老年焦慮的表現，「有機會可以跟他聊聊，但談話時不要帶著否決或是鄙視的情緒，而是真心想了解他這個興趣，以好奇的態度來看，或許他會放開說，讓妳更了解他在想什麼」、「我外婆也是，不缺錢、不缺糧，兩棟透天庭院打通給她住，還是要撿」、「其實是一種心理疾病吧，也有可能是節儉過頭，答案要先觀察他平常的生活習慣才能知道」。

另外，網友們也紛紛回應，「可能是小確幸也可能是舒壓？就像有些人平時不喜歡打掃，但壓力大之後就喜歡花整天打掃家裡」、「我可以陪妳爸爸去撿回收、聊聊天，啊...原PO有缺男朋友嗎」、「做身體健康也沒問題吧」、「都在哪裡撿？我去躺著看能不能把我撿走」。

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