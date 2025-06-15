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大嫂拒生！婆婆給行房表「十個有九個生男」　她高齡連生2女被慘罵

▲▼婦女以為變胖其實是長卵巢腫瘤。（圖／記者李佳蓉攝）

▲原PO懷女兒，被婆婆嗆沒照表行房。（示意圖／記者李佳蓉攝）

網搜小組／劉維榛報導

一名人妻透露，透過試管好不容易生下兩個女兒，婆婆卻因非男孫而多次冷言冷語。從責怪她不依照「行房表」生男胎，到臨盆時還要她「改天再生」，甚至連取名都愛理不理。原PO心寒直言，以後不再討好婆家，「只想過自己的生活！」

一名女網友在臉書《毒姑九賤婆媳討論區》表示，婆婆育有兩子，但大嫂不願生育，婆婆便把傳宗接代的壓力全放在原PO身上。剛結婚時，婆婆給她一張表格，說依時辰行房就會生男孩，還自豪「報十個有九個準」。

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但原PO高齡且難受孕，是靠著試管才懷上大女兒，婆婆知情後卻打電話罵她「不聽話」，因為照著表格行房，肯定包男孫，接著哀怨嘆道「我這房要倒房了。」

所幸大姑知情後主動替媽媽道歉，婆婆態度也略有緩和，甚至以高齡為由要原PO封肚。但看著大寶一天天長大，原PO動念再生一胎，隔年做試管又懷上小女兒，婆婆卻毫無反應。

原PO回憶，臨盆破水當天，婆婆打來不是加油打氣，而是要原PO隔天再生，原因是日子比較好，聽得原PO內心五味雜陳，「痛是我在痛，還要被下指導棋。」沒想到二寶呱呱墜地後，婆婆得知要取名時，又嫌棄說道「不是兒子，名字你們決定就好。」

對此，原PO心寒直呼，辛苦生下兩胎，婆婆卻沒有一絲歡喜，反觀大哥大嫂雖沒後代，卻獲得最多的財產與關愛，於是她決定走自己的路，「今後過自己的生活，不在意旁人的感受為之。」

底下網友紛紛安慰，「是有王位要繼承嗎？為什麼一定要男生？」「大嫂知道麻煩所以不生，妳不怕麻煩所以生」、「生孩子是為自己生的，與婆婆無關，不必理會老人家發瘋」、「應該怪老公，沒幫你說話」、「寶寶性別的決定在爸爸，是我就嗆婆婆多讀書」、「現在生女兒很值錢，搞不懂老人家在想什麼」、「過好自己的日子比較重要，女兒很貼心的」。

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