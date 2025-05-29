父逼女兒幫打手槍！瞎扯「偉大的克制」　她心軟原諒二審輕判

▲台南女子小柔(化名)自小學5年級開始，遭父親要求幫其「打手槍」。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者潘鳳威／台南報導

台南一名父親涉長期對親生女兒小柔(化名)強制猥褻，要求當時小學五年級的女兒幫他打手槍，時間長達數年，台南地方法院一審判處獸父2年6個月有期徒刑。父親不服上訴後，二審期間小柔心軟為父親求情，台南高分院改判其2年有期徒刑，緩刑5年。

判決書指出，小柔（化名）的母親在她3歲時離家出走，兩位姐姐也相繼離家到台中投靠母親，台南家中僅剩小柔與父親、祖母、弟弟同住。然而，在小柔就讀國小五年級時，父親便開始要求她在客廳幫他「打手槍」，平率約為一個月一次。

小柔一開始不懂，但父親會抓著她的手教她，邊做動邊喊著「再快一點，要射了」等語，儘管她感到抗拒，但因父親是家中唯一經濟支柱而無法拒絕。直到小柔18歲交往男友後，實在覺得此行為極其噁心，才堅定拒絕，就讀研究所期間也接受心理諮商治療。

然而，2024年3月某日晚上，小柔與父親因細故鬧不愉快，父親叫她「滾出去」，雙方開始發生激烈爭吵。小柔回應「你對你女兒(指自己)做什麼？」，父親：「做什麼？妳講出來啊」，小柔：「你叫我幫你自慰，從我小五一直到我大學」。沒想到父親竟說「我那個是偉大的克制」。小柔傻眼，覺得父親對傷害自己的事情毫無愧意，憤而通報113，整件事情才曝光。

台南地院開庭審理，父親出庭時辯稱，因壓力大，需要透過這種方式舒壓，聲稱僅在女兒就讀國小5、6年級時，於家中客廳「卑微的」向女兒提出請求，總共約有三次，後來女兒兩次拒絕後，他便沒再提出要求，且與女兒同住了34年，是個成功的父親，不可能在女兒長大後還對她做這種事。

台南地院法官認為，依據各項證據，認父親明知女兒小柔未成年，身心發展、性觀念未成熟健全，竟為滿足私慾，長期強制猥褻小柔，導致其身心受創，成年後仍難以平復。且犯後未反省，出言「偉大的克制」、「成功的父親」等語，態度不可取，依故意對少年犯強制猥褻罪共12罪，判處2年6個月有期徒刑。

父親不服判決提起上訴。台南高分院審理期間，小柔心軟為父親求情，希望法院能給予輕判。法院考量被告犯後態度轉變，且獲得小柔原諒與求情，最終撤銷原判決，改判2年有期徒刑，緩刑5年。