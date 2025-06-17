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80歲爺癌末住院「只求3件事」安詳離世　醫讚嘆：超瀟灑

▲爺爺安詳地離開。（圖／翻攝自臉書／蘇一峰）

▲爺爺安詳地離開。（圖／翻攝自臉書／蘇一峰）

記者周亭瑋／綜合報導

胸腔科醫師蘇一峰今日分享一則讓人感懷的故事，一位大腸癌末期的80多歲爺爺，拒絕侵入式治療，選擇在平靜中道別人生，最後的願望僅是回家看一眼與盡可能減輕痛苦，「不掙不扎，了卻遺憾；不懼不怕，瀟灑離開。」

蘇一峰今在臉書提到，一位80多歲爺爺大腸癌末期，不願再接受治療，他在安養院住三個月喘起來後，便被送進醫院，住院期間，爺爺幾乎不吃東西，只因癌症疼痛接受打針舒緩，「住院兩周後，爺爺一直都很清醒，他說也不用打點滴了，順其自然就好。」

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後來，爺爺表明，想請假回家一趟，跟家裡做最後道別，「自從去年老伴過世之後，兒子也生病在家不出門。」聞言，蘇一峰立刻答應了，讓爺爺在有人陪同的情況下，回到家裡看看。

蘇一峰接著表示，從家裡返回醫院後，為了在爺爺枯槁的手臂打上一針，護理師努力彎腰、低頭，試了好幾次也不成功，自此他就要求完全不用打點滴了，因為打針太過痛苦，「禮拜一早上查房，爺爺躺坐在病床上，閉目沉思，我跟爺爺打了一聲招呼，想確認他是否還清醒，而他睜開眼舉手向我點頭示意，結果下午三點多時，突然接到病房的電話，說爺爺離開了！」

▲▼ 老人,拐杖,長輩,爺爺,奶奶,阿公,阿嬤, 。（圖／pixabay）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pixabay）

最後，他感性地說，「病人住院中只要求過三件事，一是因為大腸癌疼痛，他想打更強的止痛藥，讓我幫他打嗎啡減少痛苦；第二件事就是請假回家一趟，看看家裡做最後道別；第三則是點滴不用再打了，打了痛苦。在家人與醫護的陪伴中來到世界，在家人與醫護的陪伴下揮揮手離開這個世界。」

對此，網友們紛紛回應，「南無阿彌陀佛」、「揮揮衣袖，不帶走一片雲彩」、「伯伯一定是上輩子做了很多好事，才換得這輩子安然的離開。伯伯一路好走，不痛了」、「這不就是安寧照護的主要目的，謝謝醫生分享」、「現在醫院都會設有安寧病房，讓即將離世的癌末病人安詳的走」、「自己的最後一段路，可以自己選擇，很好」。

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