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丹丹漢堡粉專被盜「Google卻爆1奇觀」　網瘋喊：想見阿三

▲▼ 。（圖／翻攝自丹丹漢堡-橋頭店FB）

▲丹丹漢堡橋頭店。（圖／翻攝自臉書／丹丹漢堡-橋頭店）

記者周亭瑋／綜合報導

「速食店南霸天」丹丹漢堡深受消費者喜愛，不過近日因橋頭店的舊粉專遭盜帳號，引來大量網友圍觀，而官方也積極處理中。如今更有一票人湧入商家的Google評論區，洗版笑說「寧願去印度開展市場，北部卻不開分店，太過分了」、「來朝聖阿三小哥」。

「丹丹漢堡-橋頭店」的舊粉專近日被盜帳號，盜號者不僅將頭貼、封面全換成一名印度男子的照片，甚至在16日凌晨狂開5次直播，而內容雖然離奇，卻充滿趣味性，狂吸大票網友留言。

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▲丹丹漢堡粉專被盜「Google卻爆1奇觀」。（圖／翻攝自Google評論）

▲粉專被盜。（圖／翻攝自臉書／丹丹漢堡-橋頭店）

如今，許多網友轉戰Google評論區，大開玩笑道「一路往南下開，開到印度去。就是不往中北部發展」、「瑪莎拉漢堡讚」、「這奶茶的味道是加了什麼？是恆河水...我們加了恆河水」、「阿三小哥加太多瑪莎拉了，希望可以再注意，另外恆河奶茶減肥實測有效，一定要請朋友喝」、「你們也太糟糕了吧！寧願在海外展店，也不給我們北部人吃丹丹的機會嗎？我們北部人連印度阿三都不如就是了？我一定要給一星」、「印度分店用恆河水做拉茶，還有瑪莎拉漢堡...美味」、「看了臉書粉專之後，想說去吃一下，這裡滿多元的，融合了印度當地文化，美味豐盛的佳餚，我點了五號餐，恆河水的奶茶加太多了，不過我不討厭」、「5號恆河套餐大推」。

▲丹丹漢堡粉專被盜「Google卻爆1奇觀」。（圖／翻攝自Google評論）

▲▼大票網友留言玩哏。（圖／翻攝自Google Maps）

▲丹丹漢堡粉專被盜「Google卻爆1奇觀」。（圖／翻攝自Google評論）

另外，不少人也指名找阿三店員，直呼「我來朝聖印度小哥了」、「可惜沒看到阿三店員，想問是辭職了還是去當印度分店店長了？不然恆河奶茶真的挺好喝的，排解多年便秘困擾」、「新來的服務生很帥。我們在廁所裡享用了美味的咖哩漢堡和沾滿灰燼的飲料。我們稍後會一起去新德里打板球。愛來自印度」。

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