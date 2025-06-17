傳伊朗讓步！美股勁揚逾300點　台積電ADR漲逾2％

▲美股。（圖／路透社）



記者張靖榕／綜合報導

投資人押注中東衝突不致進一步升級，市場情緒轉趨樂觀，美股16日全面反彈；先前因地緣政治風險飆升的油價亦出現回落。美股四大指數同步上揚，其中科技與半導體領漲，那斯達克指數漲幅超過1.5％；台積電ADR漲逾2％。

道瓊工業指數終場上漲317.3點，漲幅0.75％，收在42,515.09點。

標普500指數上漲56.14點，漲幅0.94％，收在6,033.11點。

那斯達克指數上漲294.39點，漲幅1.52％，收在19,701.21點。

費城半導體指數上漲155.05點，漲幅3.03％，收在5,267.30點。

主要科技與半導體個股表現亮眼。輝達上漲2.72美元，漲幅1.92％，收在144.69美元；特斯拉上漲3.82美元，漲幅1.17％，收在329.13美元；台積電ADR則大漲4.55美元，漲幅2.16％，收在215.65美元。

以色列13日對伊朗展開空襲，摧毀多處軍事、儲油與核設施後，伊朗發動飛彈報復。儘管局勢一度緊張，但《NBC新聞》引述中東外交官報導，伊朗已透過沙烏地阿拉伯等國傳達訊息，要求美國總統川普對以色列施壓，促其停火。作為交換，伊朗表達願在核談中展現更大彈性。此一舉動使市場對衝突升級的擔憂暫時緩解。

Evercore ISI副董事長古哈（Krishna Guha）表示，「市場對衝突可能維持有限戰爭模式的前景感到欣慰。雖然我們認為這一情境確實可能，但仍預期衝突會持續數周，並存在升級風險，尤其是對能源市場與美國的影響。」