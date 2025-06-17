　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

傳伊朗放軟求美國「施壓以色列」：願重啟核談判　展現更大彈性

▲伊朗首都德黑蘭一處儲油設施疑似遭到以色列空襲，火光沖天。（圖／達志影像／美聯社）

▲伊朗首都德黑蘭一處儲油設施疑似遭到以色列空襲，火光沖天。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合報導

以色列13日開始對伊朗展開「崛起雄獅」行動，伊朗發射飛彈還擊，兩國互轟數日後，傳出伊朗已私下請求卡達、沙烏地阿拉伯與阿曼出面協調，向美國總統川普施壓，促使以色列儘速與伊朗達成停火協議，作為回報，伊朗將重回談判桌，並願在核談判上展現更大彈性。

路透社引述2名伊朗消息人士、3名中東官員指出，海灣地區領導人與高層外交官整個周末通話頻繁，與德黑蘭、華府及其他地區溝通，試圖防止以色列與伊朗之間這場史上最嚴重的衝突持續升高。伊朗一方已明確表示，只要停火成立，願意對核子談判展現務實態度。

一名與海灣政府高層接近的消息來源表示，卡達、阿曼與沙國都已要求華府向以色列施壓，讓以方同意停火，並重啟與德黑蘭的核協議談判。另一名了解伊朗與海灣國家溝通情況的官員也透露，伊朗方面已經與卡達及阿曼接觸，請求其出面居中協調恢復談判，但前提是以色列必須先停止攻擊。

該官員補充，德黑蘭向這兩國強調，在未完成對以色列空襲的回應之前，絕對不會展開任何認真的協商。

針對此事，伊朗外交部未回應路透社的置評請求，卡達外交部、阿曼新聞部、沙國國際媒體辦公室、美國白宮與國務院皆暫無回應。以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）辦公室亦未答覆評論請求。

當被問及是否有外交機制正在籌備以終結目前軍事行動時，以色列國安顧問哈內格比（Tzachi Hanegbi）16日在接受軍事電台採訪時表示，「現在討論這個還太早，你不會才打了三天仗就打算結束它。」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/15 全台詐欺最新數據

更多新聞
456 1 4942 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
王文洋的「性掮客」曝光！　前媒體高層財色雙抽
又有女子自爆替王文洋生子！　「性掮客」身分曝光還試車
女大生全身痛像被卡車輾　醫揪元凶「少吃3物」改善了
今全台變天！　「雨最大」地區曝
快訊／伊朗發動新一輪空襲：將持續轟炸直到天亮
傳伊朗讓步！美股勁揚逾300點　台積電ADR漲逾2％

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

美英正式簽署關稅協議！　川普：兩國關係非常棒

伊朗發動新一輪空襲：將持續轟炸直到天亮

傳伊朗放軟求美國「施壓以色列」：願重啟核談判　展現更大彈性

澤倫斯基：將在G7峰會與川普討論買美國武器　不談新一輪軍援

美國調升以色列旅行警示至最高級：情勢極難預測　民眾勿前往

傳伊朗讓步！美股勁揚逾300點　台積電ADR漲逾2％

能贏iPhone？川普集團推「川普手機」9月開賣　售價1.4萬外觀曝光

以色列空襲伊朗國家電視台大樓　殘骸噴入鏡頭「主播轉身秒逃」

國際火線／伊朗發展核武，注定是「薛西弗斯的神話」？

川普生日閱兵變伸展台！　第一夫人10萬元「盔甲」藏深意

【山崩震撼瞬間】秘魯6.1地震1死5傷　首都災情現場

【我有異議！】結婚宣誓遇愛犬汪汪碎唸　牧師問：你有意見嗎？

修杰楷堅持「帶女兒坐經濟艙」　教育：努力賺錢才能坐商務艙

【下一步曝光】館長宣布：阻止該死大罷免！

李相二變魔術「吃掉手機」　劉在錫.李棟旭看傻：怎弄的！

館長下機遭嗆「丟東西」火大開罵！　宣布下一步：阻止該死大罷免

【雪隧驚魂】母女當街開打！女兒慘遭丟包要聲請保護令

米克斯跌坐地上委屈快哭了　 他吐「心靈雞湯」爆笑安慰

【結束大陸行】館長回來了！機場湧支持者接機

【館長遭酸爆】稱讚上海垃圾桶被嗆　怒回擊：台灣沒有啊

美英正式簽署關稅協議！　川普：兩國關係非常棒

伊朗發動新一輪空襲：將持續轟炸直到天亮

傳伊朗放軟求美國「施壓以色列」：願重啟核談判　展現更大彈性

澤倫斯基：將在G7峰會與川普討論買美國武器　不談新一輪軍援

美國調升以色列旅行警示至最高級：情勢極難預測　民眾勿前往

傳伊朗讓步！美股勁揚逾300點　台積電ADR漲逾2％

能贏iPhone？川普集團推「川普手機」9月開賣　售價1.4萬外觀曝光

以色列空襲伊朗國家電視台大樓　殘骸噴入鏡頭「主播轉身秒逃」

國際火線／伊朗發展核武，注定是「薛西弗斯的神話」？

川普生日閱兵變伸展台！　第一夫人10萬元「盔甲」藏深意

王文洋的「性掮客」曝光！　前媒體高層財色雙抽

30歲女爆也替「王文洋生子」　不吵鬧卻僅拿200萬：沒比較沒傷害

又有女子自爆替王文洋生子！　「性掮客」身分曝光還試車

美英正式簽署關稅協議！　川普：兩國關係非常棒

美中倫敦協議關稅未見減免　權威的英國勞氏日報：航運業迎利空

偉人神話引爆民主危機　不迷戀才能走出政治幻影

丹丹漢堡被盜粉專深夜PO「超級小偷」　網笑根本自介

一堆人中了「睡前習慣偷走好心情」　醫：大腦快樂中心會變冷

爆炒地皮　前立委嗆農業部長音檔曝光

超扯超扯！　外送員A走17杯飲料還按「確認送達」

館長下機遭嗆「丟東西」火大開罵！　宣布下一步：阻止該死大罷免

國際熱門新聞

小偷家搜出女頭蓋骨！竟是失蹤7年21歲女

伊朗發動新一輪空襲：將持續轟炸直到天亮

以色列空襲伊朗國家電視台大樓

傳伊朗讓步！美股勁揚逾300點　台積電ADR漲逾2％

川普集團推川普手機　售價1.4萬外觀曝光

伊朗發展核武，注定是薛西弗斯神話？

好市多上班第1天就想辭職！　美21歲男崩潰

傳伊朗放軟求美國「施壓以色列」：願重啟核談判　展現更大彈性

美犧牲烏克蘭援以　澤倫斯基哭：我的飛彈呢

嘟嘟車活春宮！她忘我「幫男伴口愛」

以國「科研重鎮」被炸　衝突升級空防陷窘境

為拍照「坐爛150萬水晶椅」秒落跑

澤倫斯基：將在G7峰會與川普討論買美國武器　不談新一輪軍援

美國調升以色列旅行警示至最高級：民眾勿前往

更多熱門

相關新聞

澤倫斯基：將在G7峰會與川普討論買美國武器　不談新一輪軍援

澤倫斯基：將在G7峰會與川普討論買美國武器　不談新一輪軍援

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）16日表示，他預計在本周舉行的七大工業國集團（G7）領袖峰會期間，將與美國總統川普討論烏克蘭採購美製武器的相關事宜，但不會談及美國進一步提供軍事援助的議題。

美國調升以色列旅行警示至最高級：民眾勿前往

美國調升以色列旅行警示至最高級：民眾勿前往

傳伊朗讓步！美股勁揚逾300點　台積電ADR漲逾2％

傳伊朗讓步！美股勁揚逾300點　台積電ADR漲逾2％

以色列空襲伊朗國家電視台大樓

以色列空襲伊朗國家電視台大樓

伊朗發展核武，注定是薛西弗斯神話？

伊朗發展核武，注定是薛西弗斯神話？

關鍵字：

伊朗以色列美國核談判

讀者迴響

熱門新聞

快訊／上班快改道！　國1凌晨事故全線封閉

樹林區大型火警　消防出動44車搶救

女友不想愛愛　台南男深夜硬上...結局慘烈

今全台變天！　「雨最大」地區曝

黑熊學院推1380元防災盒！醫：單買450元

海陸2特勤中士救5國中生 英雄身分曝光

坑黑幫大哥54億　女騙徒續押

29歲人妻護理師轉戰AV界

雪隧超誇張一幕！母女吵架下車開打

5歲童確診矮小症　元凶竟是爸爸

「神秘光頭」急救超專業！消防隊緊急尋人

富少臥室藏針孔偷拍女友「嘴手齊上」火辣畫面

台中黑戶青年「明天21歲生日」！里長請吃人生首次速食

IDF戰機在台南市區擊發火焰彈　空軍定調「機械因素」

小偷家搜出女頭蓋骨！竟是失蹤7年21歲女

更多

最夯影音

更多

【山崩震撼瞬間】秘魯6.1地震1死5傷　首都災情現場

【我有異議！】結婚宣誓遇愛犬汪汪碎唸　牧師問：你有意見嗎？

修杰楷堅持「帶女兒坐經濟艙」　教育：努力賺錢才能坐商務艙

【下一步曝光】館長宣布：阻止該死大罷免！

李相二變魔術「吃掉手機」　劉在錫.李棟旭看傻：怎弄的！

熱門快報

抽2025高雄啤酒音樂節門票

抽2025高雄啤酒音樂節門票

6/4-6/23 天天看新聞 送你【2025高雄啤酒音樂節】門票，SUPER JUNIOR-D&E、輝人、頌樂等你嗨！

壯年族群必補充的關鍵營養素

壯年族群必補充的關鍵營養素

「文里補習班」開課啦！開箱六件營養又美味的全家新品，一起為你的健康應援！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面