傳伊朗放軟求美國「施壓以色列」：願重啟核談判　展現更大彈性

▲伊朗首都德黑蘭一處儲油設施疑似遭到以色列空襲，火光沖天。（圖／達志影像／美聯社）



記者張靖榕／綜合報導

以色列13日開始對伊朗展開「崛起雄獅」行動，伊朗發射飛彈還擊，兩國互轟數日後，傳出伊朗已私下請求卡達、沙烏地阿拉伯與阿曼出面協調，向美國總統川普施壓，促使以色列儘速與伊朗達成停火協議，作為回報，伊朗將重回談判桌，並願在核談判上展現更大彈性。

路透社引述2名伊朗消息人士、3名中東官員指出，海灣地區領導人與高層外交官整個周末通話頻繁，與德黑蘭、華府及其他地區溝通，試圖防止以色列與伊朗之間這場史上最嚴重的衝突持續升高。伊朗一方已明確表示，只要停火成立，願意對核子談判展現務實態度。

一名與海灣政府高層接近的消息來源表示，卡達、阿曼與沙國都已要求華府向以色列施壓，讓以方同意停火，並重啟與德黑蘭的核協議談判。另一名了解伊朗與海灣國家溝通情況的官員也透露，伊朗方面已經與卡達及阿曼接觸，請求其出面居中協調恢復談判，但前提是以色列必須先停止攻擊。

該官員補充，德黑蘭向這兩國強調，在未完成對以色列空襲的回應之前，絕對不會展開任何認真的協商。

針對此事，伊朗外交部未回應路透社的置評請求，卡達外交部、阿曼新聞部、沙國國際媒體辦公室、美國白宮與國務院皆暫無回應。以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）辦公室亦未答覆評論請求。

當被問及是否有外交機制正在籌備以終結目前軍事行動時，以色列國安顧問哈內格比（Tzachi Hanegbi）16日在接受軍事電台採訪時表示，「現在討論這個還太早，你不會才打了三天仗就打算結束它。」