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控制狂主管過度抓細節　做事問不問都要罵讓她崩潰：快窒息

▲辦公室，工作，社畜，上班，同事。（圖／pakutaso）

▲主管做事狂盯細節，連字體大小、標點符號都要檢視，讓她崩潰「快窒息」。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

記者趙蔡州／綜合報導

職場環境好不好，除了同事間的相處、公司文化、薪資待遇福利外，主管也非常重要。一名女網友求助，她的主管對於工作的要求，經常關注在字型大小、標點符號、標題等枝微末節的東西上，而且行事標準變來變去，讓她崩潰說「真的快窒息了，大家也曾經遇過這樣的主管？應該怎麼撐下去？」

原PO在Dcard表示，她剛進新公司不久，發現新公司的主管跟之前遇過的都不一樣，關注的不是工作目標或成果，而是執著在表格細節上，例如字型大小、標點符號、格線粗細等都要完美符合對方的要求，加上電子郵件每封都要轉寄給主管，標題、內容、簽名檔、行距也會被逐一仔細檢視。

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原PO還說，工作遇上問題詢問主管時，對方經常會反問「妳覺得呢」，經常不給明確的指示，又或是直接爆氣回應，然而一旦她按照自己的想法處理工作，對方又會罵「為什麼沒有先請教」，然而當她事前請教處理方式時，又被責怪怎麼不會自己獨立思考。

原PO感嘆，上述種種情況讓她感覺非常矛盾與挫敗，現在做事情經常提心吊膽，毫無自信，主管的管理方式讓她快窒息了，「是我抗壓性太低，還是大家也曾經遇過這樣的主管？應該怎麼撐下去？」

▲▼控制狂主管超愛「過度執著細節」 她崩潰：不知道怎麼撐下去（圖／翻攝自DCARD）

▲網友回應。（圖／翻攝自Dcard）

貼文一出立刻引發網友熱議，有人說，「你待的就是有毒的環境，三十六計走為上策，之後你就海闊天空了」、「我也遇過這種工作，真的快逃」、「這種直接逃吧，有強迫症還重度，沒救了」、「根本我們公司，把我逼到不行了，四個月已開始找下家投履歷，只會越來越嚴重，趁早離開比較好 不是你的問題」。

也有過來人分享類似經驗，「我之前也受不了這種主管，做不到一個月就受不了辭職了」、「我遇過跟妳狀況一樣的主管，後來我就自律神經失調了」、「我遇過這樣子的主管喔，長時間下來會變得很憂鬱，沒辦法放開手腳去發揮，並且會懷疑自己」、「跟我剛離職的公司超級像，主管甚至要我遇到的任何人 說任何話全部都要打字留紀錄傳給他看」。

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