首爾賽場揚名國際　嘉藥西廚隊勇奪三銀四銅再創高峰

▲嘉藥餐旅系西廚隊於2025首爾國際廚藝挑戰賽勇奪三銀四銅八佳作，為國爭光。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

嘉南藥理大學餐旅管理系西餐廚藝隊再傳佳績！由指導老師曾楷勛率領五位學生參加「2025首爾國際廚藝挑戰賽（Seoul International Culinary Challenge）」，一舉拿下三銀、四銅及八項佳作，從650位選手中脫穎而出，為台灣、為嘉藥勇奪榮耀。

本屆賽事為韓國最具指標性的專業競賽，獲世界廚師聯合會（Worldchefs）C級認證，吸引來自十餘國頂尖選手同場車拚，規模空前盛大。嘉藥西廚隊自2023年起積極進軍國際，這次派出李旻豪、張冠傑、郭俊佑、孫明琮與明韋辰五位選手參戰，再度獲得國際評審高度肯定，展現與世界同步的專業實力。

除了選手錶現亮眼，曾楷勛老師更受邀擔任「肉類與家禽主菜」及「專業廚師挑戰賽」評審，代表台灣站上國際評鑑舞台。他強調，此次比賽全程使用電磁爐，考驗選手的控火技巧與臨場應變，看著學生從手忙腳亂成長為穩健選手，讓他深感欣慰。他說：「能見證學生從緊張到沉著，是我教學最有價值的時刻。」

參賽學生中，畢業生李旻豪首次出國、首次參賽，他坦言：「這是一段難忘的回憶，很謝謝家人與老師支援，讓我在畢業前留下圓滿句點。」而被提名為「2025年度最佳廚師」台灣區代表的張冠傑則表示，廚藝學習的意義不在得獎，而在於過程的積累與超越。孫明琮則以「三色義大利餃皮包裹雞慕斯佐雞腿捲與紅醬」作品奪下銀牌，是他連兩年國際賽進階實力的最佳證明。

嘉藥校方指出，餐旅系長期鼓勵學生走出教室、參與實戰競技，並結合業界師資與比賽資源，培養學生從「學中做、做中創」，成功站上國際舞台。這次西廚隊榮獲多項獎項，不僅為校爭光，也再次證明嘉藥培育具備國際力與實務力餐旅人才的堅強實力。