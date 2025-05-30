從艾草香到健康力　嘉藥USR團隊端午走入永安社區傳關懷

▲嘉南藥理大學USR團隊走入永安保寧社區，指導長輩手作艾草按摩搥，傳遞節慶祝福與健康關懷。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

在端午節前夕，嘉南藥理大學USR計畫團隊走入高雄市永安區保寧社區，舉辦艾草按摩搥DIY與銀髮族健康檢測活動，將節慶祝福與專業服務送進在地，陪伴長輩過一個暖心又實用的端午佳節，也讓學生將專業落實於生活，實踐大學社會責任。

嘉南藥理大學「二仁溪流域後現代城鎮漣漪翻轉策略」USR計畫團隊，於端午前夕在運動與健康管理系林麗華老師帶領下，前往永安區保寧社區舉辦艾草按摩搥DIY活動。活動以一對一教學方式，引導長輩親手製作艾草按摩工具，並搭配簡單保健手法分享，融合傳統香草與養生概念，傳遞健康也傳承文化。

現場同步進行的「銀髮族功能性體適能檢測」由學生協助長輩完成肌耐力、平衡感、柔軟度等七項指標，協助他們了解自身健康狀況。林麗華老師表示，學生不僅展現所學專業，更在與長者互動中培養溝通與應變能力。副教授林為森補充，USR強調「做中學」，學生藉活動洞察長輩需求，優化日後健康促進策略設計。

首次參與社區活動的陳同學感性表示，把課堂所學實際用在社區，讓他體會「幫助別人其實也是深化學習的一種方式」。計畫主持人吳濟民教授指出，嘉藥USR計畫持續以「在地關懷、健康共好」為核心理念，未來將整合更多系所與資源，讓學生深入社區、服務社會，攜手打造地方永續發展藍圖。