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嘉藥「千歲香氛營」熱鬧開跑　九旬阿公阿嬤開心體驗大學生活

▲嘉藥USR健康香氛營熱鬧登場，高齡長者與學生互動滿滿，氣氛溫馨感人。（記者林東良翻攝，下同）

▲嘉藥USR健康香氛營熱鬧登場，高齡長者與學生互動滿滿，氣氛溫馨感人。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

嘉南藥理大學推動USR大學社會責任實踐計畫，近日在校內銀髮俱樂部舉辦「健康促進芳香藝術體驗營」，特別邀請高雄永安區永華社區長輩到校參加，活動結合運動與香氛放鬆，參與者平均年齡75歲，更有3位高齡九旬長者熱情共襄盛舉，場面溫馨感人，宛如一場「千歲香氛運動會」，掀起青銀共融的活力風潮。

▲嘉藥USR健康香氛營熱鬧登場，高齡長者與學生互動滿滿，氣氛溫馨感人。（記者林東良翻攝，下同）

本次活動由醫務管理系林為森主任與林秀碧老師聯手規劃，課程善用銀髮俱樂部內阻力設備，設計融合心肺有氧與阻力訓練的體適能課程，針對高齡者常見的肌少症、骨質疏鬆等問題，提供安全又實用的健身指導。運動過後更安排「芳香精油放鬆」時段，讓長輩在療癒香氣中舒緩身心，提升整體健康力。

▲嘉藥USR健康香氛營熱鬧登場，高齡長者與學生互動滿滿，氣氛溫馨感人。（記者林東良翻攝，下同）

為了提供更貼心的學習體驗，嘉藥學生以一對一方式全程陪伴，協助長者操作器材、記錄身體反應，傳遞關懷也促進跨世代交流。92歲阿嬤笑著說：「沒想到我這把年紀還能來大學運動！」86歲的伯伯也驚訝表示，大學裡竟然有這麼好的健身房，「在這邊讀書的學生真的很幸福！」

▲嘉藥USR健康香氛營熱鬧登場，高齡長者與學生互動滿滿，氣氛溫馨感人。（記者林東良翻攝，下同）

USR計畫主持人吳濟民教授表示，本次活動展現以人為本的教育價值，不僅讓長輩被看見，也讓學生理解知識的社會責任與實踐力量。未來USR團隊將持續深耕二仁溪流域地區，擴充健康促進、文化關懷與青銀共學場域，打造健康、尊重與希望共存的永續社區。

▲嘉藥USR健康香氛營熱鬧登場，高齡長者與學生互動滿滿，氣氛溫馨感人。（記者林東良翻攝，下同）

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