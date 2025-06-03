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嘉藥USR首進石子瀨！　丹參手作拚地方創生

▲嘉藥藥學系教授王四切、助理教授梁峰賓領軍的「活酪大內，健康藥營」USR計畫，2日舉辦「藥草調配師－DIY丹參白花油與萬金膏」體驗活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲嘉藥藥學系教授王四切、助理教授梁峰賓領軍的「活酪大內，健康藥營」USR計畫，2日舉辦「藥草調配師－DIY丹參白花油與萬金膏」體驗活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

嘉南藥理大學USR團隊首度進駐台南市大內區石子瀨社區！由藥學系教授王四切、助理教授梁峰賓領軍的「活酪大內，健康藥營」USR計畫，2日舉辦「藥草調配師－DIY丹參白花油與萬金膏」體驗活動，吸引社區民眾踴躍參與，現場氣氛熱絡，不少長輩直呼「促咪又青春」，更有居民搶先預約「下一場」。

▲嘉藥藥學系教授王四切、助理教授梁峰賓領軍的「活酪大內，健康藥營」USR計畫，2日舉辦「藥草調配師－DIY丹參白花油與萬金膏」體驗活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

嘉藥團隊近年深耕大內區，利用當地特產酪梨開發友善產品，如酪梨鬆餅、護手霜等，並推廣銀髮友善飲食及用藥安全觀念。本次活動進一步聚焦於中草藥「丹參」，透過手作體驗讓民眾認識其藥用潛力。由於丹參目前僅在中部及東部栽種，嘉藥有意將其引入大內，輔導農民栽種及開發商品，開創新興農產鏈，為偏鄉帶來新契機。

▲嘉藥藥學系教授王四切、助理教授梁峰賓領軍的「活酪大內，健康藥營」USR計畫，2日舉辦「藥草調配師－DIY丹參白花油與萬金膏」體驗活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

年逾八旬的楊阿嬤表示，平常都在家，難得有活動「真促咪」，還能和大學生聊天「覺得自己年輕了十歲」。藥學系學生姚宥安也分享，活動讓他提前與長輩互動，實踐藥學所學，更理解用藥需求。王四切教授指出，此次丹參手作為丹參落地大內打下基礎，若能量產、導入食品廠合作，將為大內注入全新經濟動能。

▲嘉藥藥學系教授王四切、助理教授梁峰賓領軍的「活酪大內，健康藥營」USR計畫，2日舉辦「藥草調配師－DIY丹參白花油與萬金膏」體驗活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）▲嘉藥藥學系教授王四切、助理教授梁峰賓領軍的「活酪大內，健康藥營」USR計畫，2日舉辦「藥草調配師－DIY丹參白花油與萬金膏」體驗活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

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