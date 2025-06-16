黃呂錦茹遭起訴　藍北市黨部發聲：勿因立場差異進行政治審判

▲國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹遭檢方依違反《個資法》、《刑法》偽造文書等罪起訴。（圖／記者黃哲民攝）

記者陳家祥／台北報導

北檢偵辦民進黨立委吳思瑤、吳沛憶罷免偽造連署一案，16日偵查終結，國民黨北市黨部主委黃呂錦茹、罷瑤召集人賴苡任等5人被依違反《個資法》、《刑法》偽造文書等罪起訴。對此，國民黨北市黨部呼籲檢調單位秉公辦案、毋枉毋縱，捍衛司法公正，勿因政黨立場差異而針對特定對象進行政治性審判。

國民黨青年軍「罷吳四騎士」發起的吳思瑤、吳沛憶罷免案，日前遭告發各有86份、108份的第一階段連署書是由往生者簽名，涉及偽造文書、非法利用個資等案。歷經多波搜索約談，16日偵查終結，國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹、初文卿、姚富文、陳奎勳、賴苡任等5人被依違反《個人資料保護法》、《刑法》偽造文書等罪起訴，另18人緩起訴，9人不起訴。

國民黨台北市黨部表示，針對台北地檢署就「罷雙吳提議書涉偽造案」所提出的偵結起訴內容，北市黨部表達嚴正關切，並呼籲檢調單位秉公辦案、毋枉毋縱，捍衛司法公正。

北市黨部指出，國民黨一貫主張依法行政、依法辦事，並尊重司法制度。對於本案的後續審理，呼籲司法機關應秉持公平正義原則，根據具體事證裁決，切勿因政黨立場差異而針對特定對象進行政治性審判，本黨更將堅定捍衛民主法治，拒絕任何形式的司法不公。